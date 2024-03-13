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許光漢大方接受異國戀「心意相通最重要」！清原果耶被反問反應曝

▲《青春18x2 通往有你的旅程》男女主角合體記者會，許光漢（左）坦言不排斥異國戀，只要彼此心意相通就好；清原果耶被反問異國戀問題，她羞回：「被他們這樣問好奢侈喔。」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲《青春18x2 通往有你的旅程》男女主角合體記者會，許光漢（左）坦言不排斥異國戀，只要彼此心意相通就好；清原果耶被反問異國戀問題，她羞回：「被他們這樣問好奢侈喔。」（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／台北報導

日本導演藤井道人與女主角清原果耶特地來台，今（13）日合體監製張震與男主角許光漢出席台日合製電影《青春18x2 通往有你的旅程》記者會。許光漢在片中與清原果耶戀愛，他坦言自己也不排斥異國戀：「語言不是問題，只要心意相通就好！」張震反問清原會不會接受？清原果耶笑說：「被他們這樣問好奢侈喔！」

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▲許光漢（左起）、張震、導演藤井道人與清原果耶合體出席《青春18x2 通往有你的旅程》記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）（圖／記者吳翊緁攝影）
▲許光漢（左起）、張震、導演藤井道人與清原果耶合體出席《青春18x2 通往有你的旅程》記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）
電影拍攝結束至今1年，4人合體暖心喊話：「很想念彼此！」昨日抵台的清原果耶搶先逛夜市、吃美食：「終於吃到懷念的味道！」地主許光漢稱職的說，想帶大家去吃夜市小吃、保安宮和行天宮拜拜：「祈求電影大賣。」

▲《青春18x2 通往有你的旅程》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）（圖／記者吳翊緁攝影）
▲許光漢想帶大家去拜拜，祝福電影票房大賣。（圖／記者吳翊緁攝影）
回憶起在日本拍攝的時光，導演藤井道人覺得拍攝過程宛如跟著許光漢飾演的Jimmy一樣進入日本的雪國 ：「好像在拍紀錄片一樣。」首度擔任監製的張震自嘲當初探班一、兩天後覺得：「覺得自己滿多餘的！」因為很信任導演也不想影響創作者。導演則感謝張震透過演員角度給了許多專業意見：「真的是一個很可靠的大哥。」

清原果耶在記者會上大秀中文，不只自我介紹，還重現片中的經典台詞，對許光漢說：「你很帥！」許光漢則用日文害羞回應：「妳也很漂亮！」她稱讚許光漢很紳士、溫柔：「每天上戲前講早安，無論Jimmy或是光漢，都感到很安心又溫暖。」《青春18x2 通往有你的旅程》3月14日全台上映。

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