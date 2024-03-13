保母虐死男嬰引眾怒！陳炳甫轟新北市、兒盟：到底做了什麼改進

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陳炳甫也質疑，去年12月24日凱凱受虐亡故後，檢調介入調查，結果查了3個多月，竟然昨天才去搜查兒福聯盟與承辦社工，執法怠惰態度，也令人難以接受。
陳炳甫說，台北市政府至少在周一事件爆發後，立即提出7點改進措施，但新北市政府卻是到昨天深夜才以新聞稿做出4點說明，回應所做的事情，還都僅是9月1日出養程序之前，實際上新北市府到底做了什麼改進？
陳炳甫也質疑兒福聯盟與雙北市訪視制度是否出問題？從9月1日開始到底做了哪些訪視，環境是否適合、有無危險因子，他懷疑兒福聯盟到底有無去訪視？他懷疑兒福聯盟的訪視照片是否重複使用？新北市政府說他們依規定不用訪視，他質疑是否有無更積極的作為。
陳炳甫表示，事發後考量兒福聯盟是績優機構，當前社工人數與服務能量不足，一開始不忍苛責，但兒福聯盟在受虐期間督導不周，事件爆發後又不思檢討改進，還企圖一再掩飾、反怪受害家屬斷章取義，令人難以接受。
陳炳甫說，依網路流傳的對話紀錄，社工表示保母非常疼愛小孩。陳炳甫直言，自己不相信一個保母會前3個月把受照顧幼童當寶，最後幾天變性狂虐幼童至死，就目前浮出檯面的相關資料，很難讓人相信兒福聯盟在整起虐童案中沒有疏失，如今社工被列為被告，以30萬元交保，更證明其中有督導失職。
陳炳甫呼籲，新北市政府與兒福聯盟等單位應坦然承認案件過程確有督導疏失，並儘速亡羊補牢，修訂相關作業流程，畢竟或許在某個角落還有幼童正在受虐，卻因現有制度的不足造成憾事再度發生。他也重申，檢警從去年12月24日受虐男童亡故後即介入調查至今又已近3個月，偵查竟還沒結束？呼籲若經查個案屬實，司法與相關行政單位一定要對施暴者與轉介單位重判、嚴懲，不要讓類似事情一再發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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