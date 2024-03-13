IU看到「義美小泡芙」燦笑大暴衝！台灣粉絲：知道4月6日要帶啥了

籃籃發燒吊點滴！病情連經紀人都不清楚　本人20字發聲了

▲籃籃發燒吊點滴，病情連經紀人都不清楚，本人20字發聲。（圖／籃籃臉書）
▲籃籃發燒吊點滴，病情連經紀人都不清楚，本人20字發聲。（圖／籃籃臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

27歲「樂天女孩」隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）以娃娃臉和呆萌、機伶性格走紅，為啦啦隊女孩成功轉型藝人的先驅，曾經提名金鐘獎綜藝主持人，寫下首位現役啦啦隊員敲鐘的紀錄，今年新球季她確定續約，繼續發揮領頭羊的角色。籃籃昨（12）日缺席《天才衝衝衝》節目錄影，經紀人證實她發燒送醫吊點滴，實際病況不清楚，對此，籃籃本人稍早發文報平安：「大家不要擔心！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃籃為遊戲節目《天才衝衝衝》主持群之一，昨天節目開棚錄影，她沒有到場，經紀人表示籃籃身體微恙，昨晚發燒送醫吊點滴，跟製作單位告假，至於目前的身體狀況，經紀人說不清楚，「今天在家休息，明天後天的工作還是會持續。」

▲籃籃分享通勤照，透露身體康復中。（圖／籃籃IG）
▲籃籃分享通勤照，透露身體康復中。（圖／籃籃IG）
休病假的籃籃，今天上午在IG上傳搭高鐵的限時動態，寫下：「昏睡了一天，繼續上班，目前恢復中，大家不要擔心！」此前，樂天隊友巫苡萱說有關心籃籃，叮嚀她注意身體，推測應該是對方工作太忙，一下棚內一下外景日曬雨淋，導致身體不堪負荷，透露這是她首次向節目請假，過去在啦啦隊也是全勤，「她這次比較嚴重。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

籃籃公開男友條件！其中一點跟大谷翔平有關「更加分」　台男快看

獨家／籃籃續留樂天「工作2頭燒」！經紀公司曝：與球團早有默契

籃籃「半素顏」走春！一看以為高中生　粉絲：照片長不一樣

啦啦隊女神慈妹「叼菸動作」被酸老司機　球迷震驚：甜美形象崩壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞