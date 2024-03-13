籃籃發燒吊點滴！病情連經紀人都不清楚 本人20字發聲了
27歲「樂天女孩」隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）以娃娃臉和呆萌、機伶性格走紅，為啦啦隊女孩成功轉型藝人的先驅，曾經提名金鐘獎綜藝主持人，寫下首位現役啦啦隊員敲鐘的紀錄，今年新球季她確定續約，繼續發揮領頭羊的角色。籃籃昨（12）日缺席《天才衝衝衝》節目錄影，經紀人證實她發燒送醫吊點滴，實際病況不清楚，對此，籃籃本人稍早發文報平安：「大家不要擔心！」
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃為遊戲節目《天才衝衝衝》主持群之一，昨天節目開棚錄影，她沒有到場，經紀人表示籃籃身體微恙，昨晚發燒送醫吊點滴，跟製作單位告假，至於目前的身體狀況，經紀人說不清楚，「今天在家休息，明天後天的工作還是會持續。」
休病假的籃籃，今天上午在IG上傳搭高鐵的限時動態，寫下：「昏睡了一天，繼續上班，目前恢復中，大家不要擔心！」此前，樂天隊友巫苡萱說有關心籃籃，叮嚀她注意身體，推測應該是對方工作太忙，一下棚內一下外景日曬雨淋，導致身體不堪負荷，透露這是她首次向節目請假，過去在啦啦隊也是全勤，「她這次比較嚴重。」
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