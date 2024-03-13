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買魚回家切開現「石頭」！美國男以為遭灌水　送驗逆轉「發大財」

▲美國阿拉斯加一名男子在市場買魚回家烹煮，處理過程中發現魚肚子疑似塞了石頭灌水，但仔細研究後發現石頭竟是藍寶石。（圖／翻攝自sanook）
▲美國阿拉斯加一名男子在市場買魚回家烹煮，處理過程中發現魚肚子疑似塞了石頭灌水，但仔細研究後發現石頭竟是藍寶石。（圖／翻攝自sanook）

國際中心徐筱晴／綜合報導

當購買的物品是以秤斤來計算價格，最擔心碰到惡質商家「灌水」藉此拉抬價格。近來一名美國阿拉斯加一名男子買魚回家準備烹飪的時候，竟然從魚腹中挖出一堆石頭，讓他感到相當氣憤。但他發現這些石頭閃閃發亮便送去鑑定，才發現「挖到寶」了。

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根據《sanook》報導，美國阿拉斯加一名男子傑瑞，日前在當地市場購買了一條魚回家烹飪，當它清洗時，發現魚的腹部摸起來硬硬的，當他切開時竟在魚腹中發現一堆「石頭」。

傑瑞當下相當氣憤，以為碰到黑心商家為了將漁獲用高價販售給客戶，而增加重量「灌水」。不過他仔細看之後發現，這些從魚腹中取出的石頭相當特別，閃爍著些許藍色的光芒。

▲魚腹中取出的石頭送去檢驗才發現竟是藍寶石。（圖／翻攝自sanook）
▲魚腹中取出的石頭送去檢驗才發現竟是藍寶石。（圖／翻攝自sanook）
傑瑞認為這絕非一般石頭，便將石頭送給專家進行研究，經過多次檢驗，專家確認這些出自魚腹的石頭是「藍寶石」原石，而且這些藍寶石在市場上具有非常大的價值，單是這些魚腹中發現的藍寶石，就可以幫傑瑞帶來一筆豐厚的收入。

目前尚不清楚這些藍寶石是如何跑進魚腹內。有部分人士推測，這條魚可能生活在富含礦物質的河流中，可能在進食的過程中，不小心吞下了這些寶石，才會發生這樣的現象。

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