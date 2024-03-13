金秀賢驚喜現身IU演唱會 嘶吼〈只有我不知道的故事〉慘遭無視
IU近期展開全球巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. World Tour Concert》，上週在首爾站時開放粉絲現場點歌，有一名男子在人群中賣力嘶吼，希望IU可以唱〈只有我不知道的故事〉。未料該名男子喊到破音，IU還是沒聽到。有眼尖的粉絲發現，該名男子居然是南韓知名演員金秀賢，不少粉絲都誇讚金秀賢力挺IU的激情與投入。
記者張一笙／綜合報導
IU時常在演唱會安可環節與粉絲們互動，並且開放粉絲們點歌，通常IU會大喊「1、2、3」讓粉絲們大喊想聽的歌曲名稱，並在最後挑出在安可環節演唱的曲目。只見演唱會當天一名男子坐在觀眾席，待IU讀秒結束後大喊：「〈只有我不知道的故事〉」，聲嘶力竭嘶吼且破音的吶喊讓歌迷們都嚇一跳，定睛一看才發現原來是男神「金秀賢」。
金秀賢與IU在2011年時合作南韓青春校園喜劇《夢想起飛Dream High》認識，十多年的友誼，讓金秀賢即便此時正值新劇《淚之女王》的宣傳期，仍舊特地前往IU演唱會力挺好友。為了點歌，金秀賢甚至還在台下喊到聲嘶力竭，但IU似乎都沒聽到。
28秒影片上傳以後不少粉絲都笑出來，也十分羨慕2人之間友誼。有粉絲在影片底下留言：「金秀賢嘶吼般地喊著〈只有我不知道的故事〉」、「雖然IU沒聽到，但金秀賢還是聽完安可曲才離開」，更有粉絲一語道破地表示：「其實金秀賢可以直接跟IU點歌吧！」
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