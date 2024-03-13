IU看到「義美小泡芙」燦笑大暴衝！台灣粉絲：知道4月6日要帶啥了

柯震東當許瑋甯曖昧「飯友」！社群網站抓包專屬暱稱　3萬人朝聖

▲演「飯友」的許瑋甯（右）與柯震東以《不夠善良的我們》角色名字互稱對方。（圖／公視、MyVideo提供）
▲演「飯友」的許瑋甯（右）與柯震東以《不夠善良的我們》角色名字互稱對方。（圖／公視、MyVideo提供）

記者羅凌筠／綜合報導

新戲《不夠善良的我們》由林依晨挑戰心機女。與許瑋甯爭奪賀軍翔，而柯震東飾演許瑋甯的「飯友」，兩人的好默契在殺青後仍然繼續，許瑋甯先前曬出一張仙氣滿滿的短髮自拍，釣出Threads的流量之王柯震東留言，與許瑋甯以劇中名字「Rebecca」及「于向立」浪漫互動，超過3萬名粉絲狂發愛心。
 
兩人在劇中是共享辦公室的鄰居，由於單身的許瑋甯害怕一個人的寂寞晚餐，而不善追女友的柯震東剛好需要姐姐的指點，因此在彼此「利用」之下製造了諸多「又甜又曖昧」的情節。而拍攝期間首度合作的許瑋甯與柯震東也是一拍即合、默契十足，尤其柯震東經常在導演不喊卡之下冒出可愛的神來之筆，屢屢讓許瑋甯嘴角失守，幾乎每場導演終於喊卡之後，許瑋甯都大笑不止，整個劇組也立刻集體哄堂大笑。

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▲柯震東10秒哭戲刷新20萬流量。（圖／公視、MyVideo提供）
▲柯震東10秒哭戲刷新20萬流量。（圖／公視、MyVideo提供）
日前因粉專上傳一則「柯震東的10秒哭戲」引起了粉絲暴動，目前僅IG已有20萬次的觀賞流量，其實這也是促成柯震東加入演出陣容的關鍵場次。據聞編導徐譽庭當時在撰寫劇本時即鎖定柯震東，但卻非常擔心因是男配角的角色會遭到拒絕，出乎意料的是，面談當日當徐譽庭向柯震東陳述這場戲的內心情感時，柯震東立刻表達「我要演」。

談起這場戲的拍攝當下，柯震東表示因為那是自己最喜歡因此也最緊張的一場戲，所以拍攝前他呈現「過動」狀態，連椅子都坐不住，喃喃自語的穿梭於片場，不過當攝影機啟動，不僅第一個鏡頭就讓導演大讚OK，甚至後來的4次換鏡位都真情流露的淚流不止。

不過究竟這場爆哭的戲是什麼情節？柯震東又在害怕放棄什麼？柯震東卻語帶玄機的表示：「反正你們就一定會感動啦。」粉絲留言狂喊「太會了！這個哭」、「我也要哭了」、「要瘋了」、「好想看」。《不夠善良的我們》將於4月6日起，在公共電視、MyVideo、愛奇藝國際站、八大戲劇台以周播兩集的方式登場。

▲3.5萬人看柯震東與許瑋甯「浪漫互動」。（圖／翻攝許瑋甯Threads）
▲3.5萬人看柯震東與許瑋甯「浪漫互動」。（圖／翻攝許瑋甯Threads）
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