柯震東當許瑋甯曖昧「飯友」！社群網站抓包專屬暱稱　3萬人朝聖

兩人在劇中是共享辦公室的鄰居，由於單身的許瑋甯害怕一個人的寂寞晚餐，而不善追女友的柯震東剛好需要姐姐的指點，因此在彼此「利用」之下製造了諸多「又甜又曖昧」的情節。而拍攝期間首度合作的許瑋甯與柯震東也是一拍即合、默契十足，尤其柯震東經常在導演不喊卡之下冒出可愛的神來之筆，屢屢讓許瑋甯嘴角失守，幾乎每場導演終於喊卡之後，許瑋甯都大笑不止，整個劇組也立刻集體哄堂大笑。
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談起這場戲的拍攝當下，柯震東表示因為那是自己最喜歡因此也最緊張的一場戲，所以拍攝前他呈現「過動」狀態，連椅子都坐不住，喃喃自語的穿梭於片場，不過當攝影機啟動，不僅第一個鏡頭就讓導演大讚OK，甚至後來的4次換鏡位都真情流露的淚流不止。
不過究竟這場爆哭的戲是什麼情節？柯震東又在害怕放棄什麼？柯震東卻語帶玄機的表示：「反正你們就一定會感動啦。」粉絲留言狂喊「太會了！這個哭」、「我也要哭了」、「要瘋了」、「好想看」。《不夠善良的我們》將於4月6日起，在公共電視、MyVideo、愛奇藝國際站、八大戲劇台以周播兩集的方式登場。
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