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自由車環台賽／就是今天！杜志濠騎出最佳成績　被隊長盧紹軒激勵

▲台灣自由車旅歐好手杜志濠在環台賽第四站南投縣表現出色，騎出台灣選手最佳成績。（圖／自由車協會提供）
▲台灣自由車旅歐好手杜志濠在環台賽第四站南投縣表現出色，騎出台灣選手最佳成績。（圖／自由車協會提供）

記者路皓惟/南投報導

2024國際自由車環台公路大賽第四站南投縣今（13）日登場，中華隊旅歐好手杜志濠表現尤為出色，於水里坡過後發起突圍，最終以3小時56分42秒成績完賽，單站排名第23，成為中華隊乃至全台灣選手的最佳成績，台灣自由車新一哥誕生。

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杜志濠在水里坡發動突圍，是他能夠取得如此佳績的關鍵，他說：「考量總成績差了3分50幾秒，水里坡我認為是很好的攻擊時機點，因為這幾站下來感覺大家都累了，畢竟一直在控制集團速度，很多車隊也用很多火力在控制速度及卡位。」

杜志濠在水里坡前10公里伺機而動，隨時觀察狀況發動攻擊，他表示：「我本來打算在人少後段突圍，但我一出去他們就追，我用8成力氣嘗試，試著提升排名，順便觀察其他選手是否有跟上來，而且在水里坡前有回血，整體爬得蠻順的。」

「雖然比賽前半段自己感覺沒很好，看領先集團3個人變5個人，感覺應該是蠻好控制，所以隨著入坡越來越接近，自己覺得應該很有機會，加上入坡前位置卡在前10位置，所以就想嘗試看看。」杜志濠解釋道。

杜志濠透露，今天水里坡速度約12分40幾秒，加上有集團效應，「快到水里坡頂的時候，就覺得是時候了，突圍出去很亢奮，我覺得就是今天了，我已經很久沒有這種感覺，比賽就是這樣把握機會，告訴自己就是今天，如果不能說服自己，別人也不會相信，至少要去嘗試。」

中華隊在賽前的魔鬼訓練，也為杜志濠出色發揮奠定基礎，「賽前有集訓真的差很多，可以預先思考下一步怎麼做，教練也幫了很多忙，要拿出好表現回報教練。」杜志濠接著說：「因為第一站（台北市）被撞到差很多，還好今天有騎出應有的表現。看到隊長盧紹軒前兩站帶傷上陣，雖然沒有完賽，但有被他激勵到，帶著他的份一起騎，我也覺得就是今天了。」

在環台賽即將於明（14）日進入最終高雄站，杜志濠表達了他的決心與目標，「明天就是盡可能幫忙卡位，沒有壓力了，就是盡全力跟他們拼了。」

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