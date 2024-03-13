涉貪案開庭！高虹安律師：助理提供實際勞務非詐領

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高女律師接著遞交一份刑事陳報狀，並附上約2000頁的書面資料，內容主要是高虹安助理加班屬實的證據，強調高女的助理有實際提供勞務據以申請相關費用，並非詐領助理費。北院記載筆錄的電腦此時突然當機，所幸後來恢復正常，庭訊得以繼續。
公訴檢察官表示，本案重點並不是助理有沒有加班，而是在於立委做為主管，既然沒有要給加班費的意思，就不應該跟立法院請領，更遑論虛報薪資數額一事，是由助理與立委一開始即議定，根本與加班費無涉，因此縱使這些證據屬實，檢方也認為與本案無關。
高虹安庭訊後未接受訪問，離開法院上車前與前來聲援的新竹市里長握手道謝；高女律師受訪指出，勘驗過程非常順利，庭內提出一份陳報狀，包括高虹安跟助理工作、加班的一些對話紀錄等資料，證明助理們加班的時數其實都超過所申報的時數，交由法官參酌。
新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，北檢依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。
台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官