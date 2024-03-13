名家論壇》賈程年／一夕間回到農村時代

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這起不幸事件事發至今已經2個多月，涉案的保母也已經被羈押，全案正在司法審理當中，照理講案件細節不致會曝光。不料，卻有網路媒體將檢方詢問的內容公諸於世，駭人聽聞，引發眾怒。
根據《兒少法》第69條：「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊」，更何況是正在審理中的兒少案件。要探究的是，媒體如何取得相關資訊？是有人洩漏？還是有人刻意要在此時曝光此事？辦案程序是否有疏漏？
事件揭露後，相關資訊陸續被曝光，社群上全都找得到，保母全名、家住哪裡、親戚是誰、社工又是誰、家庭背景、小孩的家世、親友說法等等，這些訊息無助於整起案件偵辦及後續修法，倒是滿足了好事者的窺視心態，更給了有心操弄民粹的政治人物，一個最錯誤的起頭。
媒體記者像是檢察官一般的逼問著兒盟的相關人員，四處找遍跟保母、社工有關係的人事物，想盡辦法扯上關係去報導；綠營的民意代表則是見獵心喜，拿著手頭僅有的訊息，也不管事件的起因及法律規範，硬要把責任推給案發地的台北市以及負責轉介的新北市。
惡質的是，綠營民代把這起不幸拿來跟之前的恩恩案相提並論，甚至在政論節目上討論，講得口沬橫飛，不僅是模糊焦點，更是對家屬及社工人員二度傷害。
悲劇的發生有其原因，現在真正事發原因尚未查明，綠營議員就急著找戰犯，說要誰誰誰絕對不能卸責，彷彿自己才是正義魔人，才是離世小孩的代言人，消費不幸，理盲到了極點。
社會事件不是不能報導，但這起事件相關資訊全都露，網路上隨便都找得到，蔡政府一點問題都沒有？這是對的嗎？主管機關衛福部及NCC有出面呼籲希望媒體及政治人物自制嗎？
媒體找出兒福聯盟過去的歷史，痛批兒盟荒誕；綠營找上同為兒盟董事的立委王育敏，要求她負責；一些憤怒難平的網友，則發文要找出涉虐的保母及負責的社工，要一人給他一拳，這些難道符合所謂的社會正義嗎？這跟農村社會大家拿石頭丟犯人有何不同？
犯罪細節一一被媒體揭露，社工被上銬、汙名化，司法機關、檢警系統沒辦法制止，衛福部任由兒盟自行對外說明，就看到專注兒童權利保護及安置的民間社福團體，獨自承擔所有的壓力，應對記者，在媒體直播下將執行長的無力與無助放送出去。法制化的崩解，讓整個社會都陷入了集體瘋狂。
蔡英文最自豪的社會安全網，八年接不住任何人就算了，還讓社福團體、社工、保母都賠了進去，一次毀掉所有機制，讓台灣一夕間回到最原始的農村社會。
低頭看看你我的手上，是不是都拿著一顆大石頭，等著砸向一方。
●作者：賈程年／資深媒體人
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