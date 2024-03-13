名家論壇》張欣耘／寫在以正義之名的枷鎖上銬後

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社會工作的三個終極目標為：照顧、治療與改變社會；而人權、社會公義、集體責任與尊重差異等原則，則是這份使命工作的核心。身為一個社會工作者，往往是用自己作為這份專業關係與促進行為改變的媒介，達到照顧與增權弱勢的目的，甚至透過倡議來作對話與達到既有結構鬆動、教育及重構的目標。一個星期後，也就是每年三月第三週的星期二─「國際社工日」（World Social Work Day），四月二日則是臺灣的社工日。而今年國際社工日的主題是「美好生活：面向變革，共享未来」，映照此時此刻，或許是很好的提醒。提醒著我們在面對挑戰與壓迫時仍能不忘社會工作的初心，帶著信念與網絡夥伴和服務對象一起追求更好的生命與福祉。
當社工徒手編織本不易縫補的安全網時，在此籲請大眾勿以社工個人的非預期工作結果來粉飾結構的不理想。可以討論的是，在現有的訪視流程制度與行政書表中，如何落實預防性的訪查機制，甚或納入指標性的關注評估焦點，讓社工可以有所依循的安心上工並且不被甩鍋。以及特殊或疑似危機案件，是否增加第三方與其他委外單位進行專案聯訪或聯評，以強化未來預防疏漏與即時回應議題之能力。而2020年試辦並於去年11月全台上路的幼兒專責醫師制度中揭櫫兒少保護之工作為核心項目之一，或許在此制度下，可透過配合六次身體診察來貫穿前端幼兒保護的工作；而如何將現有寄養、保母系統中的孩子移轉到此系統，或許更值得民代花時間監督。期許有更多的反思與自省，才能不至成為打著正義之名的旗幟，實則卻是社會網下那傾斜的結構壓迫者。對於事件所帶來這樣的連鎖效應，需要個體有意識與自覺，才能在負面的悲劇事件裡，透過回溯、觀察、思辨與理性對話，做到停損與減害；當社會可以用成熟的理性對話回應被忽視的問題時，才可能醞釀終止悲劇的具體策進作為順利產出，也才可能進一步落實社會安全網的目標與願景。
●作者：張欣耘／社會工作師社會創新管理師
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