麥當勞2024甜心卡今開搶！幾點開賣、怎麼買、怎麼用、期限一次看

7-11《貓福珊迪》回歸！超萌炸蝦睡袋　還有《排球少年》送電影票

▲7-11攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」與日本話題熱血動漫「排球少年」推出集點／快閃活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」與日本話題熱血動漫「排球少年」推出集點／快閃活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11全店集點「mofusand貓福珊迪」再度回歸！推出新一波快閃購/集點送活動，亮點包括超萌炸蝦睡袋組，為外出露營最Q萌配件，戴上眼罩、躺進睡袋直接秒變炸蝦喵，並且響應日本熱血動漫「排球少年」劇場版上映，7-11獨家推出周邊商品，推薦「排球少年球員套卡組」，399元還送電影片一張。

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🟡7-11「日本超人氣貓福珊迪喵萌變裝快閃購/集點送」

📍活動日期：快閃購2024年3月20日15:00至2024年3月31日／集點送:2024年4月1日(一)15:00起至2024年4月28日24：00止。

▲7-11全店集點「mofusand貓福珊迪」再度回歸！推出新一波快閃購/集點送活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11全店集點「mofusand貓福珊迪」再度回歸！推出新一波快閃購/集點送活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量公仔單入盲盒，共5款：快閃購消費不限金額+329元換購1款；集點送集滿6點+329元換購1款。5款一次收，快閃購消費不限金額+1699元換購1款；集點送集滿6點+1699元換購1款

◾掛鉤磁鐵夾2入組，共2款：快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款

▲掛鉤磁鐵夾2入組，共2款，快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲掛鉤磁鐵夾2入組，共2款，快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾絨毛玩偶，共4款：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款

◾睡袋眼罩組：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款

▲睡袋眼罩組，快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲睡袋眼罩組，快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾冷水壺附絨毛吊飾，共4款：快閃購消費不限金額+499元換購1款；集點送集滿6點+499元換購1款

◾安全帽，共2款：快閃購消費不限金額+699元換購1款；集點送集滿6點+699元換購1款

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲安全帽，共2款：快閃購消費不限金額+699元換購1款；集點送集滿6點+699元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾透明直傘，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款

◾綁帶棉麻雙面購物袋，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款

◾四輪折疊購物車，共2款：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款

▲四輪折疊購物車，共2款：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲四輪折疊購物車，共2款：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾折疊補光收納鏡：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款

◾長門簾，共2款：快閃購消費不限金額+249元換購1款；集點送集滿6點+249元換購1款

◾中枕，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+299元換購1款

◾四季被，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款

◾床包三件組，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+599元換購1款

◾28吋行李箱，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2399元換購1款

◾後背包，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款

◾扭蛋公仔5入組：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款

◾洞洞鞋：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+499元換購1款

◾GOTO手錶：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2599元換購1款

▲GOTO手錶：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2599元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲GOTO手錶：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2599元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」

📍活動日期：快閃購2024年3月27日15:00至2024年4月7日／集點送:2024年4月8日(一)15:00起至2024年4月30日24：00止。

▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾排球少年球員套卡組，共2款，送一張電影交換券（烏野高校款共9張、音駒高校款共8張）：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款

▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾排球少年!!運動毛巾，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款

◾27吋大直傘：快閃購消費不限金額+499元換購1款；集點送集滿6點+499元換購1款

◾運動遙遙杯，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款

▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾排球少年!!安全帽：快閃購消費不限金額+699元換購1款；集點送集滿6點+699元換購1款

◾排球少年!!造型觸控拍拍燈：快閃購消費不限金額+799元換購1款；集點送集滿6點+799元換購1款

◾磁吸式球鞋收納盒，共2款：快閃購消費不限金額+549元換購1款；集點送集滿6點+549元換購1款

▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾桌上置物盒，共2款：快閃購消費不限金額+149元換購1款；集點送集滿6點+149元換購1款

◾排球少年!!網袋小包：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款

◾排球少年!!慢回彈捏捏樂盲盒，共2款：快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款

此外，全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，新品開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」，不僅可搭購Let’s Café、私品茶等近40款指定飲品，更享「餐餐超值配」59元餐促優惠，3月19日前購買餐餐超值配組合，結帳報會員，有機會抽中蘋果系列大獎。

獎項包括 iPhone 15 Pro（256GB）1名、 MacBook Air 15吋（256GB）1名、Apple Watch Series 9 （3名）。

▲全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，新品開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」。（圖／全家提供）
▲全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，新品開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」。（圖／全家提供）

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