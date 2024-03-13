7-11《貓福珊迪》回歸！超萌炸蝦睡袋　還有《排球少年》送電影票

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍活動日期：快閃購2024年3月20日15:00至2024年3月31日／集點送:2024年4月1日(一)15:00起至2024年4月28日24：00止。
◾限量公仔單入盲盒，共5款：快閃購消費不限金額+329元換購1款；集點送集滿6點+329元換購1款。5款一次收，快閃購消費不限金額+1699元換購1款；集點送集滿6點+1699元換購1款
◾掛鉤磁鐵夾2入組，共2款：快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款
◾絨毛玩偶，共4款：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款
◾睡袋眼罩組：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款
◾冷水壺附絨毛吊飾，共4款：快閃購消費不限金額+499元換購1款；集點送集滿6點+499元換購1款
◾安全帽，共2款：快閃購消費不限金額+699元換購1款；集點送集滿6點+699元換購1款
◾透明直傘，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款
◾綁帶棉麻雙面購物袋，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款
◾四輪折疊購物車，共2款：快閃購消費不限金額+999元換購1款；集點送集滿6點+999元換購1款
◾折疊補光收納鏡：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款
◾長門簾，共2款：快閃購消費不限金額+249元換購1款；集點送集滿6點+249元換購1款
◾中枕，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+299元換購1款
◾四季被，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款
◾床包三件組，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+599元換購1款
◾28吋行李箱，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2399元換購1款
◾後背包，共2款：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款
◾扭蛋公仔5入組：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+699元換購1款
◾洞洞鞋：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+499元換購1款
◾GOTO手錶：快閃購3月20日15:00至4月30日前，消費不限金額+2599元換購1款
🟡7-11「排球少年!!!精品快閃購/集點送」
📍活動日期：快閃購2024年3月27日15:00至2024年4月7日／集點送:2024年4月8日(一)15:00起至2024年4月30日24：00止。
◾排球少年球員套卡組，共2款，送一張電影交換券（烏野高校款共9張、音駒高校款共8張）：快閃購消費不限金額+399元換購1款；集點送集滿6點+399元換購1款
◾排球少年!!運動毛巾，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款
◾27吋大直傘：快閃購消費不限金額+499元換購1款；集點送集滿6點+499元換購1款
◾運動遙遙杯，共2款：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款
◾排球少年!!安全帽：快閃購消費不限金額+699元換購1款；集點送集滿6點+699元換購1款
◾排球少年!!造型觸控拍拍燈：快閃購消費不限金額+799元換購1款；集點送集滿6點+799元換購1款
◾磁吸式球鞋收納盒，共2款：快閃購消費不限金額+549元換購1款；集點送集滿6點+549元換購1款
◾桌上置物盒，共2款：快閃購消費不限金額+149元換購1款；集點送集滿6點+149元換購1款
◾排球少年!!網袋小包：快閃購消費不限金額+299元換購1款；集點送集滿6點+299元換購1款
◾排球少年!!慢回彈捏捏樂盲盒，共2款：快閃購消費不限金額+199元換購1款；集點送集滿6點+199元換購1款
此外，全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，新品開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」，不僅可搭購Let’s Café、私品茶等近40款指定飲品，更享「餐餐超值配」59元餐促優惠，3月19日前購買餐餐超值配組合，結帳報會員，有機會抽中蘋果系列大獎。
獎項包括 iPhone 15 Pro（256GB）1名、 MacBook Air 15吋（256GB）1名、Apple Watch Series 9 （3名）。