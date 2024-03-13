兒盟社工涉虐童案遭上銬！王婉諭批：都推給社工不能解決制度問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭指出，從案發之後，她陸續看了很多新聞報導的內容，坦白說，其中確實有相當多的疑點待釐清，也無法排除社工疏失的可能。然而，這整個環節當中，有許多制度設計可以避免，她認為通通推給一個社工，就能解決所有的問題。台灣一年有超過一萬名兒虐案件，這是政府、社會都必須嚴肅面對的悲劇。而所謂的社會安全網，更不該淪為社工安全網。
王婉諭認為，當初社會安全網1.0最大的弊病，就是把所有的責任都推給基層社工，導致基層系統幾近崩盤。絕不能重蹈覆徹，真正安全的社會網絡，需要公私協力，更需要跨部會的共同努力。這是她過去四年，一而再、再而三的訴求。無法為自己發聲的孩子、承受龐大壓力與業務的基層社工，都是這個系統裡的弱勢。台灣社會的進步，不該建立在這樣的弱弱相殘之上。
王婉諭呼籲真正掌握權力、資源的人站出來，用具體的制度改革方向來引領社會。別讓這個社會悲劇反而強化了社會對立、模糊了問題焦點。守護孩子平安長大，需要整個社會的共同決心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。