1歲童慘遭保母虐死！女社工若「1罪名」成立　呂秋遠：最令人憤怒

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不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，斷牙是有磨牙習慣造成；檢方不採信，劉女於1月9日被拘提到案，檢方複訊後向法聲請羈押，1月11日台北地方法院裁准。劉女的妹妹則於2月23日被約談到案，2月26日聲押獲准。
家屬質疑兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，認為訪視紀錄有造假可能。昨天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，目前全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊，後續以30萬交保。
面對此案，呂秋遠表示，檢察官昨天（12日）搜索兒福聯盟與社工的家，帶走電腦等證據，目前是以偽造文書與過失致死罪移送地檢署。如果按照目前揭露的情況，「過失致死」這罪名不太正確，也不容易成立，除非社工知道狀況，且有意讓淩虐發生，如果如此才會有刑法286條第3項前段，淩虐未成年人致死罪，最重可處無期徒刑，但目前不能確定社工知不知道淩虐，把這個罪名放在她身上，不是很適當。
呂秋遠說，表他最擔心的事情是偽造文書，如果罪名成立，代表女社工在業務上文書登載不實，沒去訪視但在文書記載有去，真的會很讓人憤怒與難過。
呂秋遠指出，身為社工系的老師，希望女社工不是偽造文書，寧願是因某些疏忽沒發現，也不願意看到社工故意記載不實，那可能代表社工的工作量，尤其是文書量已經達到必須偽造文書讓自己好過一點的地步，或這個社工根本不應該是社工；不過，就算上述罪名成立，也不應該對社工上銬，這不是一個合理合法的移送方式，希望所有孩子，都得到應有的對待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110