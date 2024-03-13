NBA／超勁爆體能！公鹿小將Jackson Jr.「騎人爆扣」輸球仍成焦點
沙加緬度國王自2016年2月1日後就沒再贏過密爾瓦基公鹿，且已經吞下15連敗，今（13）日國王在主場迎戰公鹿，靠著De'Aaron Fox與Domantas Sabonis合攻51分帶領下，以129:94戰勝國王，但本場的觀賽重點，一度被公鹿小將Andre Jackson Jr.搶去，因為他在末節上演一記驚天飛籃補扣。
記者張志宇／綜合報導
在末節僅剩1分27秒時，公鹿進攻球員中距離出手沒進，此時Andre Jackson Jr.從弧頂跑進內線飛身補扣，更讓場邊的播報員驚呼，「Andre Jackson Jr. 此記扣籃高出籃筐，震驚了國王替補席」。
本場比賽公鹿外線命中率僅有17.9%，雖「字母哥」Giannis Antetokounmpo在上半場就獨拿22分，但公鹿在上半場結束就以19分落後，進入末節公鹿進攻持續低迷，國王開局就打出12:1攻勢，比賽時間進行至6分38秒就換上替補球員，進入垃圾時間。
國王De'Aaron Fox與Domantas Sabonis，分別攻下29分、7助攻，與22分、11籃板、8助攻，板凳暴徒Malik Monk更是有25進帳；反觀公鹿本場外線命中率僅有17.9%，Damian Lillard全場12投僅2中，拿到10分、6助攻，是本場輸球主因。
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