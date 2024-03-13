vivo V30系列開賣掛「蔡司」質感加分 實測柔光環夜拍不死白
3月手機齊發，前幾日realme宣布售價不到4000元的Note 50將於3月15日開賣；三星中階機Galaxy A55 5G與Galaxy A35 5G兩款新機預計3月25日開賣。今（13）日輪到vivo，推出全新V30系列手機，加入攝影棚級冷暖色溫柔光環，其中V30 Pro配置蔡司光學鏡頭。實際在低光源的環境下開啟柔光拍攝，可以發現臉還能保有溫潤的膚質，不會拍出死白的人像。V30 Pro售價2萬3990元。V30售價1萬7990元起。
記者周淑萍/綜合報導
向來積極搶攻「人像」拍攝的vivo，今在台推出V30和V30 Pro，兩款主要差異在於處理器、鏡頭的不同。先從頂規的V30 Pro來看，配置3顆5000萬畫素的3鏡頭組，分別為主鏡頭、人像鏡頭和超廣角鏡頭。Pro有蔡司加持，是vivo首次將蔡司光學系統搭載於V系列，由蔡司把關鏡頭調校、軟體功能開發和拍攝效果。三鏡頭皆與X系列旗艦同款，其中5000萬畫素專業蔡司人像鏡頭，聚焦於人眼視覺的50mm黃金人像焦段，搭載1/1.49吋SONY IMX920頂級感光元件，搭配OIS光學防手震。vivo V30則使用兩顆5000萬畫素鏡頭。
vivo V30系列這次很大賣點為全新升級的柔光環，讓出光更大更均勻，出光面積達到閃光燈的19倍、柔和度達50倍，面積更較上一代提升一倍，使補光效果更為柔和，號稱是新一代派對神機。實際使用V30 Pro在低光源下並開啟柔光燈進行拍攝，可以發現人臉不會過度死白，維持低光氛圍但人臉是清晰有溫潤膚色。
兩款在處理器上也有不同，V30 Pro搭載台積電4nm製程的天璣8200處理器，V30則為高通驍龍7Gen3處理器。電量都為5000mAh。外型的部分，vivo V30系列採用全新淺雲色「花似錦」工藝技術，可以有類似「浮光雕花」立體花瓣紋理，頗具特色。
V30 Pro售價2萬3990元，V30售價1萬7990元起。凡4月30日前購機享早鳥購機優惠，可享原廠螢幕意外保固12個月，vivo官方體驗門市推出限時回饋，購機即贈統一超商禮券最高3000元或指定機款舊換新加碼最高現折4000元，再送最新款TWS 3e無線藍牙耳機，最高可享近1萬5000元優惠好禮。