兒福聯盟社工被上銬帶回！北市社會局長哽咽：司法處理應檢討

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由於1歲多男童疑遭虐死，警方帶回陳姓社工釐清訪查紀錄時上手銬，台北市社會工作人員職業工會質疑正當性與比例原則，並指全台社工目擊此景都已造成不可抹滅創傷。
姚淑文被問及此事時語帶哽咽，表示自己也是社工出身，很清楚他們要背負多大壓力，社工保護很多家庭與孩子，盼望社會給他們更多支持，而憾事發生後社工卻被上手銬，司法在處理過程應該要被檢討。
姚淑文直言若社會對社工的支持不足，只會讓更多人對社工領域卻步，希望大家能給社工更多擁抱，且現在事情還不明朗，當事社工就被上銬，這種做法很傷社工的尊嚴與專業熱忱，「以後還有誰要做助人專業？」
蔣萬安也說，更重要是補足制度面及社會安全網漏洞，不應該讓助人工作者或社工成爲代罪羔羊。
媒體詢問蔣萬安，從保姆的培訓管理及社工員培訓，北市府也是主管單位，有無可逃避的責任。蔣萬安表示，所以即刻檢視保母認證、領證、考核、評鑑等相關機制。
媒體追問關於第一線社工的工作量以及培訓、人數增補等，蔣萬安表示，希望從幾個方面著手，包含增加人力、提高薪資、增加專業地位；對因公涉訟的社工或是助人工作者，給予法律扶助，或是避免他們遭受到暴力威脅、協助申請保護令等。
蔣萬安說，結合醫療端、司法端，以及社工橫向的聯繫專責的機構，中央跟地方、跨縣市合作，很多層面都可以來努力。（編輯：張銘坤）1130313
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110