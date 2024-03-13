大學操場驚見「工友」低頭吃草！20年校友笑曝內幕：是校董的寶貝

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有民眾在大學操場上看到，一匹白黑花紋的迷你馬兒，正悠閒的低頭吃草，讓當事人驚呼：「在高雄的某大學運動場，竟然看到小馬在吃草...」。而文章發出後，立刻出現校友認出，地點是在高雄大寮的輔英科技大學。
不少校友也紛紛跳出回應「這是輔英吧，校董養的，之前還有看過老鷹」、「20年校友路過，迷你馬是校董的寶貝」、「以前唸書的時候，還常在下午看到放飛老鷹。從山頭的老董豪宅飛到操場」、「什麼小馬吃草，是校工在維護草地XD」、「輔英的馬，他叫雪球，叫了還會過來合照」。
事實上，查看輔英科大的官網就能發現，在校園美景介紹欄目中，更有設置「校馬」專區，裡面能看到兩隻迷你馬Snowball與Mandy過去在校園內優閒吃草的可愛模樣，校園內還設有迷你馬園區，兩隻馬兒面對學生靠近撫摸，也來者不拒，性格相當溫馴。
校馬不是台灣最狂！「奧米加咆哮獸」成現蹤北部
隨著台灣社會對動物福祉的意識提升，民眾對於動物的接納程度也越來越高，在各級學校中，都能看到許多小動物的身影，成為校園的一份子。而位於台北市關渡國立台北藝術大學，校園內更飼養著「校牛」，還歷經過幾代傳承，成為護校神獸。
2017年時，北藝大迎來一隻1歲多的小牛，當時校方更展開網路投票命名活動，最終竟由「奧米加咆哮獸」，獲得超過7成的得票率中選。而「奧米加咆哮獸」是動畫《數碼寶貝》中最強的究極神獸，學生們發揮創意，希望校牛能因為這格名字，茁壯且健康的長大。目前「奧米加咆哮獸」仍在北藝大校園中，成為學生們的最佳學伴。
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