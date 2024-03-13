歐陽娣娣撕「靠姐」標籤！開腿辣舞高難度側翻 粉絲驚豔：進步了
19歲女星歐陽娣娣為歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹，小小年紀就跟隨姐姐們進入演藝圈，總是被酸「靠姐」，近來她參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，一路過關斬將，表現受到外界關注，在最新一集的二公舞台中，她更展現高難度舞蹈動作，驚豔大批粉絲。
記者吳昕蓓／綜合報導
歐陽娣娣在參賽過程中多次引發爭議，甚至有網友質疑她的能力不足，是靠著強大背景才成功晉級，然而在最新一集中，歐陽娣娣選曲《AIN'T MY FAULT》，展現精湛舞技，甚至當場做出高難度側翻動作，還雙膝跪地摩擦，呈現出性感地板動作。
在練習過程中，歐陽娣娣和隊友練舞練到膝蓋都破皮腫起來，她仍熱心幫助隊友，協助調整大家的動作，她也在微博發文宣傳，透露這是她一次全新的挑戰和嘗試，引來不少粉絲為她加油打氣，「娣娣你做的非常棒！」、「娣娣有進步耶」、「娣娣加油！」
歐陽娣娣剛開始進行淘汰賽時曾掀起熱議，當時要從所有學員中選出39人晉級，歐陽娣娣卻從第8名一口氣晉升到第4名，進入9人成團的保障名單內，她忍不住感動落淚，「這是我人生中第一次因為我自己接受到大家的肯定，不是因為我是誰的女兒、誰的妹妹，我只是我自己，歐陽娣娣。」用實力證明自己。
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