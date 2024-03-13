龜梨和也《怪物樵夫》扮病態律師！挑戰最大突破　4月登台寵粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
《怪物樵夫》劇情講述由龜梨和也飾演的惡棍律師，其實是個為達目不惜殺人的精神病患，有天竟碰上犯下多起案件的面具殺人魔。當殺人魔所追殺的，是另一位殺人魔時，事件究竟會如何進展。《怪物樵夫》題材涵蓋懸疑驚悚、恐怖獵奇到人性剖析等多重元素，劇情層層翻轉不斷遞進，不但在2023西班牙錫切斯奇幻影展首映，更入選2023東京影展Gala Selection單元。
日本人氣男神龜梨和也飾演平日看似西裝筆挺溫文帥氣的成功律師，私下卻是不擇手段冷血殺人的精神病患者，文質彬彬的外表下卻是癲狂駭人的病態內在。龜梨和也不但要在兩種情緒狀態間細膩切換，更要面臨多次與殺人魔驚險對峙。龜梨和也突破性地表現及精采詮釋，令製片小岩井宏悦大讚：「這角色需要細膩大膽的演技，能在普通人和精神病患者之間來回轉換。但龜梨對各個情景的理解非常深刻，並且100%準確地拿捏了演出尺度，這個角色非他莫屬。」
網銀國際影視更舉辦《怪物樵夫》生日場活動，曾於2月23日龜梨和也生日當天舉辦獨家特映，該特映場更在開賣一天多後即售罄。除了讓台灣的粉絲可以搶先觀賞，更能與他跨海慶生。龜梨和也更錄製影片感謝台灣粉絲，並開心承諾將會於四月中來台宣傳！除了對即將久違來台宣傳表示期待，還打趣許願想吃小籠包，親民的模樣令現場粉絲笑聲不斷，現場粉絲更全場大合唱生日快樂歌，越洋為他祝福打氣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道