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龜梨和也《怪物樵夫》扮病態律師！挑戰最大突破　4月登台寵粉絲

▲龜梨和也在《怪物樵夫》中飾演惡棍律師，挑戰從影以來最大突破，細膩地在普通人及精神病患的人格之間切換，龜梨和也透露將於4月中來台宣傳新片。（圖／網銀國際影視提供）
▲龜梨和也在《怪物樵夫》中飾演惡棍律師，挑戰從影以來最大突破，細膩地在普通人及精神病患的人格之間切換，龜梨和也透露將於4月中來台宣傳新片。（圖／網銀國際影視提供）

記者張一笙／綜合報導

由龜梨和也主演的《怪物樵夫》將於4月19日在台灣上映，龜梨和也在片中飾演有精神疾病，為達目的私下不擇手段的惡棍律師。《怪物樵夫》可以說是龜梨和也從影以來的最大挑戰，必須在精神病患與普通人之間人格切換，還得面臨多次與殺人魔對峙。龜梨和也也親自向粉絲們宣布將於4月中來台宣傳新片，讓粉絲們非常期待。

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▲龜梨和也在劇中扮演有精神疾病的律師。（圖／網銀國際影視提供）
▲龜梨和也在《怪物樵夫》中扮演有精神疾病的律師。（圖／網銀國際影視提供）
由網銀國際影視發行，改編自知名推理小說作家倉井眉介同名小說的《怪物樵夫》，由日本知名恐怖導演三池崇史執導，集結龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥等超強實力派卡司。龜梨和也飾演的惡棍律師與面具殺人魔的極惡對決，讓《怪物樵夫》在日本上映首周票房更勝《大法師：信徒》，日前官方已發布中文版預告。

▲龜梨和也將於4月中來台宣傳主演電影《怪物樵夫》。（圖／KAT-TUN X）
▲龜梨和也將於4月中來台宣傳主演電影《怪物樵夫》。（圖／KAT-TUN X）
《怪物樵夫》劇情講述由龜梨和也飾演的惡棍律師，其實是個為達目不惜殺人的精神病患，有天竟碰上犯下多起案件的面具殺人魔。當殺人魔所追殺的，是另一位殺人魔時，事件究竟會如何進展。《怪物樵夫》題材涵蓋懸疑驚悚、恐怖獵奇到人性剖析等多重元素，劇情層層翻轉不斷遞進，不但在2023西班牙錫切斯奇幻影展首映，更入選2023東京影展Gala Selection單元。

▲龜梨和也曾為戲耗費5小時染金髮。（圖／正體 : 真面目Twitter）
▲龜梨和也曾為戲耗費5小時染金髮，這次飾演平日溫文帥氣的成功律師，私下卻能不擇手段殺人的精神病患。（圖／正體 : 真面目Twitter）
日本人氣男神龜梨和也飾演平日看似西裝筆挺溫文帥氣的成功律師，私下卻是不擇手段冷血殺人的精神病患者，文質彬彬的外表下卻是癲狂駭人的病態內在。龜梨和也不但要在兩種情緒狀態間細膩切換，更要面臨多次與殺人魔驚險對峙。龜梨和也突破性地表現及精采詮釋，令製片小岩井宏悦大讚：「這角色需要細膩大膽的演技，能在普通人和精神病患者之間來回轉換。但龜梨對各個情景的理解非常深刻，並且100%準確地拿捏了演出尺度，這個角色非他莫屬。」

網銀國際影視更舉辦《怪物樵夫》生日場活動，曾於2月23日龜梨和也生日當天舉辦獨家特映，該特映場更在開賣一天多後即售罄。除了讓台灣的粉絲可以搶先觀賞，更能與他跨海慶生。龜梨和也更錄製影片感謝台灣粉絲，並開心承諾將會於四月中來台宣傳！除了對即將久違來台宣傳表示期待，還打趣許願想吃小籠包，親民的模樣令現場粉絲笑聲不斷，現場粉絲更全場大合唱生日快樂歌，越洋為他祝福打氣。

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