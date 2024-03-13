反對公公併！全金聯發函財部表立場　批捨本逐末增金融財團壟斷性

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全金聯主張，金融合併目的應考慮透過具有互補性的金融機構資源整合，以達到合併綜效最大化；故不宜以資產規模、獲利排名作為推動「公公併」前提，政府強行推動合併不僅無法提升競爭力，恐將引發大規模裁員等勞工問題。
全金聯分析，財政部所屬泛公股金融機構台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀等，都以銀行為金融控股公司的主要動能，長期支持我國中小企業發展並高度配合國家發展政策，打造台灣經濟奇蹟貢獻卓著；尤其政府重大金融政策如消費券、紓困貸款，以及重大建設之單一貸款或聯合貸款案件，多由國營及公股銀行協助辦理；而且公股銀行為善盡國家託付的經濟財政使命，配合上繳絕大多數獲利挹注國庫，與國家經濟發展共同成長，而非保留盈餘擴大資本額或向外擴張以增規模。
相較之下，大型財團金控公司多以保險銷售為主要業務，甚至「二次金改」期間確曾發生重大併購案例爭端，故兩者規模本不僅不應相提並論，且若單純以我國銀行資本額排名觀之，前10大銀行中有5家為公股銀行，競爭力不足之說顯非事實。
全金聯更批評，「公公併」政策無異捨本逐末，不但使公股銀行整體市占率下降、國庫收入銳減，更可能破壞我國長期以來體質穩健、風險控制良好的金融體系，違背普惠金融之全民利益價值。因為合併的公股銀行業務勢必轉向財團主導的民營銀行，同時增加金融財團壟斷性，造成金融剝削風險提升，與普惠金融價值背道而馳。
全金聯進一步建議，當前國際環境險峻，面臨數位化時代，有關公股行庫專業人才引進的限制實應大幅鬆綁，而非強行合併財政部所屬公股金融機構，產生金融合併後的文化衝突、人事制度整合、派系摩擦等問題，輕則影響銀行經營發展，重則大幅裁員造成重大勞資爭議等社會問題。
全金聯也重申，曾多次於公開場合對「公公併」政策表達反對立場，因為不僅毫無實益，更可能重演「二次金改」慘痛教訓。若政府執意推動金融整併政策，必須先行召開勞資政三方協商會議，且應納入金融業工會意見以充分回應勞工訴求，政府切莫獨斷決定，再次造成數萬金融從業勞工不安的重大社會衝突。