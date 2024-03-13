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中職／樂天變更主場賽事成本誰吸收？領隊川田喜則：會先辦好比賽

▲關於樂天桃園變更主場賽事成本，領隊川田喜則（右）表示會先專心辦好比賽。（圖／記者林之越攝）
▲關於樂天桃園變更主場賽事成本，領隊川田喜則（右）表示會先專心辦好比賽。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

樂天桃猿今（13）日舉辦記者會宣布，主場開幕戰因為樂天桃猿棒球場準備不及，因此在3月31日至4月7日間的6場主場賽事都將會更改場地，4月5到7日對中信兄弟的3連戰也將移至台北大巨蛋。關於更改場地造成的球團成本變動，領隊川田喜則回應，目前會先專注在把比賽辦好，吸引更多球迷進場。

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今（13）日樂天桃猿舉辦記者會，領隊川田喜則、桃園市副市長蘇俊賓還有中職秘書長楊清瓏代表出席，表示桃園球場內部相關工程仍在進行中，鑒於球場場地整體狀況，及後續市府與聯盟仍須進行球場相關安全檢測，3月11日至4月7日間的6場主場賽事都將更改場地。

有媒體提問到，本次主場賽事的場地更動，如果產生多餘的成本是否會由球團吸收，或是和桃園市政府協調合力出資。對此，樂天領隊川田喜則表示：「的確可能會有成本增加，但目前會先想著怎麼把這6場比賽順利完成，並跟桃園市府密切合作溝通，希望吸引更多球迷進場。」

▲桃園球場草皮生長狀況不如預期，還需要時間養育。（圖／吳政紘攝）
▲桃園球場草皮生長狀況不如預期，還需要時間養育。（圖／吳政紘攝）
而這6場比賽更改的狀況則為，3月31日面對台鋼雄鷹的球隊開幕戰移至新莊棒球場舉行，4月3、4日對戰味全龍移至天母棒球場，5、6、7日改至台北大巨蛋與中信兄弟交手。

值得一提的是，也有網友整理發現4月3日、4月4日的賽程，原先分散在台北大巨蛋、桃園球場，如今在樂天球場因素改變賽程後，罕見的連續兩天內會有三場比賽都辦在台北，對於台北的球迷來說相當幸福。

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