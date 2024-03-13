麥當勞2024甜心卡今開搶！幾點開賣、怎麼買、怎麼用、期限一次看

全台瘋00940爆亂象！「銀行的錢被提光」　她驚呼：難怪出來降溫

▲「元大台灣價值高息ETF（00940）」自本週一（11日）開始募集，因為月配息再加上1股10元的低門檻，隨即掀起全台民眾的搶購熱潮。（圖／NOWnews資料照片）
▲「元大台灣價值高息ETF（00940）」自本週一（11日）開始募集，因為月配息再加上1股10元的低門檻，隨即掀起全台民眾的搶購熱潮。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅／綜合報導

「元大台灣價值高息ETF（00940）」自本週一（11日）開始募集，因為月配息再加上1股10元的低門檻，隨即掀起全台民眾的搶購熱潮。今（13）日包含玉山證券更率先開出第一槍，宣布停止受理申購作業。連金管會也被驚動出手降溫。對此，財經網美胡采蘋也發文驚呼：「發個基金造成了流動性風險！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲00940自3月11日開放申購後，不少民眾將存款提出，導致銀行隔夜拆款利率飛上0.7%，（圖／取自Emmy追劇時間臉書）
▲00940自3月11日開放申購後，不少民眾將存款提出，導致銀行隔夜拆款利率飛上0.7%，（圖／取自Emmy追劇時間臉書）
全台瘋00940！她驚見「銀行的錢被提光」

「元大台灣價值高息ETF（00940）」開放申購以來，短短兩日內募集規模已達1700億，相當驚人。甚至傳出有許多民眾解定存、拿權狀借款，就是為了要申購00940。

本次申購亂象也從數據面上被看出端倪，財經網美胡采蘋發文指出：「我說為什麼金管會出來降溫00940呢，原來是太多人提款申購，銀行的錢被提光，結果銀行隔夜拆款利率飛上0.7%。」

胡采蘋更補充道，0.7%已是回到了除夕前的水準，不禁讚嘆：「發個基金造成了流動性風險」。不少網友也驚呼，「因為 ETF 擠兌」、「誰叫銀行利息太低XD」、「這也太扯了⋯⋯」、「利率太低欺負存款族的結果」。

▲有神人豪砸1000萬全壓00940高股息，讓大批網友拜神求認識。（圖/Dcard）
▲有神人豪砸1000萬全壓00940高股息，讓大批網友拜神求認識。（圖/Dcard）
「月月配」00940太夯！民眾硬擠錢也要買

00940開放申購以來，網路上各種搶購文頻頻發出，甚至有民眾曬出匯款單1000萬，要拿來全部All in00940。還有銀行員抱怨，一堆民眾跑來銀行要解定存、甚至拿出房子權狀借款等等，讓他相當忙到崩潰。

▲00940前十大成分股一次看。（圖/記者張嘉哲製）
▲00940前十大成分股一次看。（圖/記者張嘉哲製）
ETF被當飆股操作！股民傻眼：不是求穩的嗎

00940的討論熱潮也在PTT上發酵，在「Stock」板上就有鄉民發起討論，內容直指本次月配息的00940，提到每次出現一檔高股息ETF發行都是數千億資金湧入，ETF儼然成為「金融市場永動機」，許多人認為只要投入大量金額，早早上車就能坐等退休爽領配息，讓他不禁開始困惑：「高股息ETF根本變成BUG永動機，什麼方式才會跌落神壇？」

不少人紛紛回應：「0050+0056 都有經歷過2008金融海嘯，到現在也都穩穩地」、「ETF風險比個股低多了，要完全跌落神壇很難」。但也有股民認為：「以前ETF是求穩定，現在變成飆股一個幫一個抬轎，等到後面沒人了，前面就準備山崩了、「00940唯一問題就是在兩萬點上市，處在台股相對高檔」。

00940開賣搶到當機！神人砸1000萬進場　成分股、申購方式一次看

00940之亂！解定存、抵押房搶買ETF　金管會出手盯上網紅行銷

破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

藏壽司被找出BUG！快手男客「爽吃免錢」教學片瘋傳　日本人傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞