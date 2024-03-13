全台瘋00940爆亂象！「銀行的錢被提光」　她驚呼：難怪出來降溫

我是廣告 請繼續往下閱讀
「元大台灣價值高息ETF（00940）」開放申購以來，短短兩日內募集規模已達1700億，相當驚人。甚至傳出有許多民眾解定存、拿權狀借款，就是為了要申購00940。
本次申購亂象也從數據面上被看出端倪，財經網美胡采蘋發文指出：「我說為什麼金管會出來降溫00940呢，原來是太多人提款申購，銀行的錢被提光，結果銀行隔夜拆款利率飛上0.7%。」
胡采蘋更補充道，0.7%已是回到了除夕前的水準，不禁讚嘆：「發個基金造成了流動性風險」。不少網友也驚呼，「因為 ETF 擠兌」、「誰叫銀行利息太低XD」、「這也太扯了⋯⋯」、「利率太低欺負存款族的結果」。
「月月配」00940太夯！民眾硬擠錢也要買
00940開放申購以來，網路上各種搶購文頻頻發出，甚至有民眾曬出匯款單1000萬，要拿來全部All in00940。還有銀行員抱怨，一堆民眾跑來銀行要解定存、甚至拿出房子權狀借款等等，讓他相當忙到崩潰。
ETF被當飆股操作！股民傻眼：不是求穩的嗎
00940的討論熱潮也在PTT上發酵，在「Stock」板上就有鄉民發起討論，內容直指本次月配息的00940，提到每次出現一檔高股息ETF發行都是數千億資金湧入，ETF儼然成為「金融市場永動機」，許多人認為只要投入大量金額，早早上車就能坐等退休爽領配息，讓他不禁開始困惑：「高股息ETF根本變成BUG永動機，什麼方式才會跌落神壇？」
不少人紛紛回應：「0050+0056 都有經歷過2008金融海嘯，到現在也都穩穩地」、「ETF風險比個股低多了，要完全跌落神壇很難」。但也有股民認為：「以前ETF是求穩定，現在變成飆股一個幫一個抬轎，等到後面沒人了，前面就準備山崩了、「00940唯一問題就是在兩萬點上市，處在台股相對高檔」。