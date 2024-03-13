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《原子少年2》終於來了！3男神導師搶先看　謝祖武帥兒有望參賽

▲「歐弟」歐漢聲（左起）與坤達、健志確定擔任《原子少年2》導師群，就連謝祖武的兒子謝展榮也來參賽，讓人非常期待。（圖／踢怕娛樂提供）
▲「歐弟」歐漢聲（左起）與坤達、健志確定擔任《原子少年2》導師群，就連謝祖武的兒子謝展榮也來參賽，讓人非常期待。（圖／踢怕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

選秀節目《原子少年》自2022年播出後立刻刮起一陣「原子旋風」，各大男團相繼出道紛紛跳上更大的舞台，也為台灣娛樂圈創造史無前例的男團盛世，而在各界的期盼下，《原子少年》終於迎來第2季，導師不僅請到歐弟（歐漢聲）、坤達、還有玖壹壹的成員健志擔任，就連男星謝祖武的帥兒謝展榮，以及偶像劇男神郭品超的姪子，有望參賽成為《原子少年2》的成員，令人期待。

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《原子少年》官方今（13）日終於釋出第2季的預告片，依序現身的少年各個顏值超標，酷帥魅力讓網友紛紛留言支持，更有粉絲無厘頭表示：「都不要搶，我先Pick。」據說，此次參賽的少年名單內，也有不少星光加持，不但有去年以台劇《有生之年》出道的謝祖武兒子謝展榮，還傳出「偶像劇男神」郭品超親自帶領就讀大學的姪子參加選拔。

▲謝展榮收到爸爸謝祖武19萬之後斷金援，自己跑到工地搬水泥兼差賺取生活費。（圖／TVBS）
▲謝祖武的帥兒子謝展榮，憑藉台劇《有生之年》走紅，傳出即將參加《原子少年2》令人期待。（圖／TVBS提供）
消息一出，網友期待值瞬間爆表，無法想像姪子會有多帥。此外，《原子少年》的節目組也透露，第2季除了星光的加持以外，少年們不但顏值與實力兼具，這次更擁有高學歷背景的少年也特別多，就是要打破刻板印象，追尋夢想也能兼顧學業。

除了釋出少年預告，節目組也正式公布，第2季將邀請「歐弟」歐漢聲擔任星際導師，他開玩笑地說，「沒有比我會跳的，我是不會讓你們入選的喔！」而第1季的星際導師坤達也確定回歸。另外還有嘻哈天團「玖壹壹」的成員健志，確定加入星際導師群，他表示，將著重於少年們的「舞台魅力」與「自信展現」，希望可以發掘出少年們的音樂與舞台實力，陪伴他們成功踏上人生的下一階段。

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