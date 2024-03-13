擺質詢桌要等休會？立法院總務處長被拔官 傅崐萁爆氣內幕曝光
立法院昨天下午發布公文，立法院總務處長周傑遭拔官，調任參事室參事並代理總務處長，被視為韓國瑜出手整頓立法院人事。據了解，其中一個導火線，便是司法委員會上，國民黨立法院黨團總召傅崐萁爆氣怒嗆周傑，與會人士指出，當時三黨早就已經商量好，周傑卻理由一堆，甚至說出要等到休會在擺質詢桌，「是要等到7月嗎？是在開什麼玩笑？」
記者林怡昕／台北報導
與會人士透露，4日司法委員會當天，其實當時三黨立委早就已經商量好，要將司法委員會與其他委員會一樣，設置兩個質詢台，不只讓委員質詢時有尊嚴，官員也能更好回應質詢。
與會人士續指，豈料，周傑居然還在當場回應，建議要更動是否可在會期中研議規畫，休會時再更改，該人士質疑「這個會期還可能會延會，新閣揆7月才會上任，你說要等到休會，是在開什麼玩笑？」
據了解，傅崐萁當時就得知立法院盛傳辦公室裝潢費浮報爭議，委員會找周傑來，就是想要反應將委員會質詢台裝回來的訴求，怎料周傑不只沒給面子，還當場給一堆理由狡辯。
與會人士稱，原本傅崐萁不打算動怒，但看到立院因裝潢費浮報鬧上媒體版面，委員辦公室大樓電梯變「大怒神」，現在又扯稱要等休會才能在司法委員會裝質詢桌，才讓傅崐萁一氣之下動怒開嗆。
事隔8天後，立法院就發布公文，將周傑拔官，調任參事室參事並代理總務處長。