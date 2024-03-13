步恆大後塵？中國房市巨頭萬科爆財務危機 官方要銀行團掏錢搶救
中國經濟持續低迷，中國大型房地產開發商萬科也傳出暴雷，被國際信評機構穆迪（Moody's）將評分下調為「Ba1」，面臨嚴重的財務危機。對此，中國工商銀行牽頭，正在為萬科籌措800億元人民幣、約新台幣3502億元的貸款，以助其度過難關，避免破產。
記者倪浩軒/綜合報導
萬科日前遭穆迪降至非投資級別、俗稱垃圾級的「Ba1」評級，穆迪稱由於中國房市與金融環境的不確定性，萬科的銷售與融資管道和現金流動性將遭到拖累，認為萬科的再融資能力會進一步受限。穆迪更補充，萬科的評級還有進一步下調的可能，將持續觀察。
根據中國媒體報導，萬科陷入財務危機，銀行方對其態度保守，債務展期談判不順。不過，昨日由中國工商銀行牽頭，動員6間國有銀行與6間私有銀行，正在為萬科籌措800億元人民幣的貸款，以應對萬科之後將到期的公開市場債券償付。
據知情人士透露，銀行團對於出手金援萬科並不積極，然而在中國工商銀行出面下，預估仍有成功的可能性。另一方面，萬科也與債權銀行持續協商，希望將債券轉換為非標準債權，避免發生公開債務違約。
萬科被稱為中國四大房市開發商之一，曾被認為是財務模範生，但近幾個月來傳出與多家債權人債務展期談判失敗，透露出萬科的財務狀況不佳，陷入債務危機，而萬科的困難也說明，中國的房市危機尚未到頭，存在蔓延成金融危機的風險。