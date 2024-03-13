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男嬰案咎責社工　吳欣岱：歸咎基層是最廉價的政治操作

▲男嬰遭虐致死案，吳欣岱表示任何重大事件討論，歸咎基層、第一線的人員都是最廉價的政治操作。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲男嬰遭虐致死案，吳欣岱表示任何重大事件討論，歸咎基層、第一線的人員都是最廉價的政治操作。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

男嬰遭疑似遭劉姓保母虐殺致死，而其手段兇殘令人髮指，引起社會公憤，負責此案社工昨遭警方上銬移送法辦，也引發熱議。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱認為，任何重大事件討論，歸咎基層、第一線的人員都是最廉價的政治操作，而獵巫發洩情緒之外，回過頭來討論體制漏洞才有意義，自己選舉失利只能倡議，懇請有權力的人，不要花時間去想政治上如何止血、網軍要怎麼帶風向，應該改善系統漏洞，接住可能會出問題的孩子。

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對於男嬰虐死案咎責引發社會熱議，吳欣岱表示，任何重大事件的討論，歸咎基層、第一線的人員都是最廉價的政治操作，但並非指社工無罪，這些人有錯，要罰要檢討，但他們不是有權力的那群人，獵巫發洩情緒之外，回過頭來討論體制漏洞才有意義。

吳欣岱回憶，在醫院實習的時候發生過一件事讓她啼笑皆非，醫院有很多貧血的患者需要做輸血治療，大家都知道輸血前的「三讀五對」非常重要，否則輸錯血品，輕則患者產生輸血反應、重則死亡。而某次嚴重的病安事件，大夜班護理師人手嚴重不足，原本應該要由兩個護理師一起三讀五對的血品，只有一個護理師看過後，就掛上點滴架開始輸血。

吳欣岱表示，未料輸血輸錯床，隔壁床的患者又是意識不清老人，輸血後有不舒服也很慢表達，於是嚴重的輸血反應直到休克。最後院內會議的檢討，當然是指責已經過於疲累的護理師。儘管醫院病安文化演進至今，大家多少都知道，系統出現狀況常常不只是個人的問題，醫院並沒有懲處或是開除護理師。

吳欣岱說，醫院事後對於此事的解決辦法，竟然不是增加大夜班的護理師人力，而是增加「三讀五對」的次數，從兩個護理師要一起核對，增加為患者家屬也要核對並簽名。

吳欣岱表示，分享這個故事只是要說，有權力的人常常忽視自己的責任，躲在「制度」後面，漠視整個結構的問題，放任已經扭曲的環境弱弱相殘，這樣的情況，最後就是最弱勢、最不會也不能求助、最幼小的被吞噬。

最後吳欣岱說，自己能力不夠，選舉失利只能倡議，但懇請這些選上有權力的人，不要花任何時間去想政治上如何止血、網軍要怎麼帶風向，好好地把應該要改善的系統漏洞補好，把所有現在正在或將來可能可能會出問題的孩子都接住，「這件事本來可以不要發生的！」

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