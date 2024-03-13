大黑狗中陷阱2次「前腳全斷」！牠堅強獲救：我乖乖聽話帶我回家

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徐文良透露，當初開車到救援狗狗的地方時，當地根本是一個荒郊野外，黑狗小玉就趴在轉彎處，先前已經中過一次陷阱，右手斷了，這次左手又中了陷阱，也保不住了，牠一開始還有點怕人，我放慢動作跟牠說話，他好像真的聽得懂，徐文良告訴狗狗小玉「我來救你回家了」，牠也立刻露出笑容。
園長徐文良把狗狗小玉抱回車上之後，也拿了罐頭給牠吃，並且告訴牠「小玉，吃完我們要回家了」，結果這聰明的孩子就真的馬上低頭吃罐頭，就好像在說「我乖乖的，謝謝你們帶我回家」一樣，影片相當的催淚。徐文良也呼籲「狗狗其實都懂，牠們也是有感覺，小玉經歷了兩次削皮斷骨的劇痛，最後還是用笑容信任人類，放陷阱的人，希望你們能感同身受，不要再殘害這些無辜的孩子了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這孩子一定受了很多苦....謝謝園長的救援」、「我每個月都有捐款給徐園長護生協會！大家愛狗一起來！」、「小玉經歷了兩次削皮斷骨的劇痛，最後還是用笑容信任人類」、「牠很像真的聽得懂你在說什麼！超級有靈性的」、「真的是爆哭....看牠堅強的模樣實在太虐了！希望小玉以後可以開開心活著」。
領養代替購買！民間團體「台南市徐園長護生協會」有5千隻毛小孩
@jackig520520520小玉，沒有了兩隻手，以後你要走的路會比別人更辛苦 看到你還能露出笑容回應我，叔叔原本不捨擔憂的心也跟著你笑了 叔叔真的很心疼，怎麼會有這麼堅強樂觀的孩子 這裡是小玉山，真的是荒郊野嶺，人煙稀少 一早開著車，結果開上去竟是一條很陡的產業道路 有懼高症的同仁阿洪開到快漏尿，說他不敢往上開了 到達目的地，放眼望去真是荒蕪，小玉就趴在一個轉彎處 先前已經中過一次陷阱，右手斷了 這次左手又中了陷阱，也保不住了 小玉一開始有點怕人，我放慢動作跟他說話，他好像真的聽懂 我說我來救你回家，他馬上就露出笑容 一上車拿了罐頭給他吃，我說小玉，吃完我們要回家了，話才說完，這聰明的孩子還真的馬上低頭吃罐頭 狗狗其實都懂，他們也是有感覺 小玉經歷了兩次削皮斷骨的劇痛，最後還是用笑容信任人類 放陷阱的人，希望你們可以感同身受，不要再殘害這些無辜的孩子了！ 感謝山友通報並給予瘦到皮包骨的小玉一些食物裹腹 #小玉山 #小玉 #袋鼠狗 #山豬吊 #寒流來襲山上更冰冷 #小玉重生 小玉和園區的孩子🙏感謝您的捐助 #捐助帳號 - 臺灣銀行(新營分行) 代碼：004 戶名：社團法人臺南市徐園長護生協會 帳號：028001004567 捐款連結💗含收據索取 https://hapatc.org.tw/donation.php 國外捐款刷卡連結： https://pay.ecpay.com.tw/CreditPayment/ExpressCredit?MerchantID=3011385&Enn=e 💗愛心捐贈碼529999 For the support and donation to help us from overseas please link this website for the support wirh credit cardPor favor usa este link para ayudar y apoyar con la tarjeta de credito 衛部救字第1131360317號 您的一份支持，都是我們堅強的後盾，讓我們繼續幫助更多苦難的孩子，代替園區4千7百多個孩子，感恩您
♬ 原聲 - 徐文良（徐園長護生園）FB - 徐文良（徐園長護生園）FB
事實上，這個「台南市徐園長護生協會」是一個民間團體，本身沒有接受政府任何補助，其園區內有高達5千隻毛小孩，一共分為三個照顧園區，園區內的狗狗多半來自收容所的傷重病犬，一成來自外面救援的傷病癱瘓犬，所有資源都是各界善友提供捐助，一點一滴累積而來。
「台南市徐園長護生協會」表示，我們為牠們提供醫療、給予食物和庇護處，希望牠們可以在這世界上過得更好，有舒適且安穩的生活，每週六、日是園區的參觀認養日，中午12點至下午5點都非常歡迎有興趣領養的民眾前來參觀。而如果認同我們的理念的話，請大家繼續支持我們，我們也有專戶可以捐助，謝謝各界的愛心。