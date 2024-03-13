色法官蔡明宏遭彈劾！曾吸吮女法官胸部 不當行為「不只一例」
士林地院前庭長蔡明宏因涉嫌對女法官進行性騷擾、監察院表示，監委高涌誠、紀惠容、鴻義章提出彈劾案獲通過，預計於明天（14）日上午10點30分在監察院2樓簡報室召開記者會進行說明。
記者莊蕙如／台北報導
本案源於司法院內部網絡平台「法官論壇」，去年6月有一貼文署名為「妳不孤單」，指控蔡明宏在前年11月15日中午以假借關心工作之名，將剛分發不久的年輕女法官帶至陽明山用餐，但下山時卻刻意選擇了不同路線，將車輛開進中湖戰備道旁的窄巷內，對女法官進行多次騷擾行為。女法官最後請求士林地院和司法院重視此案，切勿輕易置之不理。
士林地檢署的調查發現，蔡明宏並非第一次對女同事進行不當行為。他在2007年曾帶一名女書記官上陽明山，並對其進行環抱、頭部貼女方胸部吸吮等行為。女書記官反對後，蔡明宏竟表示「再5分鐘就好」，並在女書記官衣衫不整逃離後，追上車並送她回家。因此檢方對蔡明宏2007年和2022年兩次行為提起了公訴。
高等法院認為，蔡明宏與該院內其他庭長、法官之間有頻繁的聯繫，且與士林地院有相關訴訟關係，因此他提出將案件轉交其他法院審理的請求是合理的。最終裁定移轉至台北地方法院審理。