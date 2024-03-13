全聯春茶賞「紅茶、奶茶買1送1」！冬瓜茶11元開喝　泡麵也買1送1

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📍門市即起至3月21日
◾味丹心茶道檸檬冬瓜茶560ml 買1送1，原價23元、特價11.5元
◾生活芒果泥好果泥紅茶550ml 買1送1，原價28元、特價14元
◾金品茗茶 極品高山茶三角立體茶包 4gx10包 買1送1，原價169元、特價84.5元
◾曼寧有機兒茶素綠茶 2.2gx20入 買1送1，原價145元、特價72.5元
◾東爵緋紅莊園紅茶茶包2gx20入 買1送1，原價188元、特價94元
◾東爵義式佛倫桔茶 2gx20入 買1送1，原價188元、特價94元
◾立頓日本進口冷泡茶-莓果風味紅茶3.4gx10入買1送1，原價199元、特價99.5元
◾立頓日本進口冷泡茶－伯爵茶3.6gx10入買1送1，原價199元、特價99.5元
◾伯朗咖啡嚐家濾掛咖啡-橙光香映風味(8g*8入)買1送1，原價198元、特價99元
◾貝納頌尊爵級咖啡豆(200g)買1送1，原價350元、特價175元
◾味味A排骨雞風味乾麵(123g*4入)買1送1，原價95元、特價48元
◾五木川香口水雞風味炒麵(111g*3入)／避風塘炒蟹風味炒麵(111g*3入)任選買1送1，原價129元、特價65元
此外，家樂福搶春遊野餐、露營商機，推出全功能摺疊箱原價999，特惠799元；露遊紓壓月亮椅原價899元，特惠750元；人體工學戶外折疊躺椅原價2590元，現在2,000元有找；萬向加大輪折疊推車原價1,290元，特惠1190元；野餐餐具組21件組原價699元，現在不用400元，全台限量450組。
並且在3月31日前，每週六、日，家樂福商店街與美食餐廳指定專櫃，使用家樂福玉山聯名卡單筆刷滿500元就送100元家樂福電子禮券，包括爭鮮、定食8、洋城義大利餐廳、TAKASHIMA高島按摩椅、TOYeGO玩具e哥等皆享優惠。