痛心男嬰枉死！侯友宜：沒人能置身事外、我們責無旁貸
男嬰遭疑似遭劉姓保母虐殺致死，而其手段兇殘令人髮指，引起社會公憤，作為地方主管機關新北市府，市長侯友宜今（13）日於社群平台表示，面對保母惡行，自己身為人父完全無法接受，萬分痛心不捨，強調這起事件沒有一個人能置身事外，惟有不分地方中央通力合作，不遺漏任何一個幼小生命，撐起守護孩子們平安長大的保護傘，同時也要做所有第一線工作人員的後盾，「我們都責無旁貸。」
記者陳威叡／台北報導
對於男嬰遭虐致死案，侯友宜表示，面對事件一直不斷的反思、檢視，不論程序或過程上，都要做得更多、更綿密，讓孩子們得到最完整的保護。一個幼小的生命本應快樂長大，卻面對著保母惡行，無力反抗，自己同樣為人父，完全無法接受，萬分痛心不捨。現在最重要的是大家必須全面反思，從制度面和跨單位省思檢視，在法規未完備前，就超越法規標準，做得更多、更好，不讓憾事重演。
侯友宜說，社會安全網中非常重要的一環就是社工，站在最前線辛苦致力於擔任守護者的角色，對於發生這樣的事，不少社工至今心情都難以平復，社會局會努力穩定新北第一線的社會服務工作，一起共同面對，在建構安全網的過程，做更多的努力。
侯友宜指出，為了讓安全網更嚴密，對於保母，從現行法規的一年4次訪視增加為6次，考核不佳者，除增加訪視輔導頻率，且嚴格要求參與特定職訓課程，一定會強化教育訓練、審查與管制。這起事件沒有一個人能置身事外，惟有不分地方中央通力合作，不遺漏任何一個幼小生命，撐起守護孩子們平安長大的保護傘，同時也要做所有第一線工作人員的後盾，「我們都責無旁貸。」