惡保母疑虐童致死　柯文哲：從中央到地方結構性失能

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柯文哲說，報導裡孩子全身是傷，還有殘忍的虐待手法，看了令人憤慨。但這些訊息到底從何而來？至今真假難辨，社工的訪視報告與證詞是關鍵，但為何是在死亡三個月後，輿論爆發才發動搜索偵查？希望相關單位要處理事件而不是處理新聞、千萬不要淪為輿論指導辦案。
柯文哲提到，除了第一線社工，兩縣市社會局、兒福聯盟更責無旁貸。兒福聯盟回應稱「僅進行收、出養服務」，「兒虐事件應回歸各縣市家庭暴力防治中心處理」，這根本是在踢皮球。根據《兒童及少年福利與權益保障法》，兒福聯盟應追蹤保母的實際照顧情況，而不是只負責收、送養。
柯文哲強調，兒盟應該要負起應有的社會責任，但是更重要的是，整個系統有沒有做通盤的檢討？為何社工定期訪視，卻沒有對孩子身上的瘀青、身形消瘦有所警覺？孩子掉了4顆牙，社工對保母稱是「磨牙脫落」會照單全收？更離譜的是，民眾黨立委陳昭姿昨天請中央的社福主管—衛福部社家署來說明，社家署竟回覆：他們是看了新聞才知道。
柯文哲質疑，「一條無辜生命的逝去、事涉兒福機構、雙北社會局，社家署都沒有接到通報嗎？」主管機關有沒有對兒福聯盟進行實質調查？報告在哪裡？「從中央到地方集體結構性失能，這三個月，到底發生了什麼事？」