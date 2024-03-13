最性感啦啦隊PK！Formosa Sexy VS Luxy Girls　球迷答案竟一面倒

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原PO坦承自己的話會選擇障礙，「突然覺得好難選，兩隊比起來各有千秋，以人數來說當然是Formosa Sexy大勝，但這一題我自己仍然選我全都要！」貼文吸引不少同好回覆：「我懂PO主的心，因為真的很難選，如果硬要選的話我會投Formosa Sexy，因為梓梓真的讓我印象很深刻」、「腿控表示...有腿都很讚！」
甚至有許多女網友也參與討論，「這很主觀耶！我覺得就看自己喜歡哪一風格的啦啦隊」、「兩邊都超級性感...要從中選太困難了吧！不過Luxy Girls的服裝很加分，若隱若現的引人遐想」、「覺得都很香～小孩子才做選擇啊」、「Luxy Girls的衣服太省錢了吧！不過看了心情好哈哈」、「梓梓跟舒子晨都好正」、「兩隊都有喜歡的女孩，身為女性真的是以她們為範本去練身材啊！」
Formosa Sexy 2017年成軍，現役成員有26人，應援舞蹈以火辣、性感聞名，且每次開場表演都是跳新舞碼，被粉絲暱稱「辣辣隊」，尤其2022年以整齊劃一又勾魂的骨盆舞轟動全場，更曾經以超過5成得票率，拿下PLG史上第一個年度最佳啦啦隊冠軍，因而有「啦啦隊天花板」美名。
Luxy Girls出道時間比Formosa Sexy久，以全台唯一純正美式風格啦啦隊為最大特色，成員不分國籍、年紀、膚色，甚至還有人已經為人母，表演時服裝布料極少，露出大腿根和臀部是常態，刀群舞和全員都會一字馬為代表作，有「地表最性感的舞團」封號。
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