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最性感啦啦隊PK！Formosa Sexy VS Luxy Girls　球迷答案竟一面倒

▲最性感啦啦隊Luxy Girls（左圖）、Formosa Sexy之爭，粉絲答案一面倒。（圖／Luxy Girls、壯壯IG）
▲最性感啦啦隊Luxy Girls（左圖）、Formosa Sexy之爭，粉絲答案一面倒。（圖／Luxy Girls、壯壯IG）

記者楊穎軒／綜合報導

台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」人氣成員有團長壯壯、隊長梓梓、莎莎，風格相近的美式啦啦隊「Luxy Girls」則有隊長舒子晨、夏芝、卓穎等人，兩團都以性感撩人的服裝和舞風為主打，近日有粉絲在論壇發問，Formosa Sexy和Luxy Girls哪一隊應援最火辣，網友答案幾乎相同，「小孩子才做選擇啊！」

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▲P.LEAGUE+職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」要徵選新成員了。（圖／夢想家娛樂提供）
▲▼Formosa Sexy（上圖）、Luxy Girls雖然都以性感、各有特色。（圖／夢想家娛樂提供、舒子晨IG）
▲LuxyGirls為美式啦啦隊，一向以火辣性感著稱。（圖／翻攝自舒子晨IG）
一男網友在Dcard發文表示，分別看過Formosa Sexy與Luxy Girls的主場表演，好奇大家覺得哪一隊跳舞最性感，並分享心得，認為Formosa Sexy「整體風格互動感強，走的是一個小露的性感，不得不說Formosa Sexy讓人有印象的妹真的是多到不行」，而Luxy Girls也不遑多讓，「尺度已經不能用性感來說了，只能說是大尺，編舞主要以表演為主，然後服裝尺度很大！」

▲Formosa Sexy成軍7年。（圖／Formosa Sexy IG）
▲Formosa Sexy成軍7年。（圖／Formosa Sexy IG）
▲台灣「美式啦啦隊」LuxyGirls。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
▲Luxy Girls是台灣唯一美式風格啦啦隊。（圖／LuxyGirls IG）
原PO坦承自己的話會選擇障礙，「突然覺得好難選，兩隊比起來各有千秋，以人數來說當然是Formosa Sexy大勝，但這一題我自己仍然選我全都要！」貼文吸引不少同好回覆：「我懂PO主的心，因為真的很難選，如果硬要選的話我會投Formosa Sexy，因為梓梓真的讓我印象很深刻」、「腿控表示...有腿都很讚！」

甚至有許多女網友也參與討論，「這很主觀耶！我覺得就看自己喜歡哪一風格的啦啦隊」、「兩邊都超級性感...要從中選太困難了吧！不過Luxy Girls的服裝很加分，若隱若現的引人遐想」、「覺得都很香～小孩子才做選擇啊」、「Luxy Girls的衣服太省錢了吧！不過看了心情好哈哈」、「梓梓跟舒子晨都好正」、「兩隊都有喜歡的女孩，身為女性真的是以她們為範本去練身材啊！」

Formosa Sexy 2017年成軍，現役成員有26人，應援舞蹈以火辣、性感聞名，且每次開場表演都是跳新舞碼，被粉絲暱稱「辣辣隊」，尤其2022年以整齊劃一又勾魂的骨盆舞轟動全場，更曾經以超過5成得票率，拿下PLG史上第一個年度最佳啦啦隊冠軍，因而有「啦啦隊天花板」美名。

Luxy Girls出道時間比Formosa Sexy久，以全台唯一純正美式風格啦啦隊為最大特色，成員不分國籍、年紀、膚色，甚至還有人已經為人母，表演時服裝布料極少，露出大腿根和臀部是常態，刀群舞和全員都會一字馬為代表作，有「地表最性感的舞團」封號。

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