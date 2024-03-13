F.I.R阿沁嫩妻染毒遭捕！曾患厭食症「剩29kg」 皮包骨照曝光
知名網紅花花（李汶靜）為F.I.R樂團吉他手阿沁（黃漢青）的妻子，擁有甜美臉蛋、纖瘦身材，經常在社群平台上曬出美照，擁有超過10萬粉絲。然而今（13）日警方卻從她位於台北市的住處搜出大麻，她過去曾患厭食症、瘦到29公斤的狀況也被挖出。
記者吳昕蓓／綜合報導
花花過去曾在臉書表示，自己罹患厭世症，原本身高148公分已經很嬌小，體重卻掉到29公斤，「或許有些敏感的網友有發現我的異常，是的，這後半年我罹患了厭食症。」她也透露自己時隔一年多又踏入身心科，醫生也告訴她情況並不樂觀，當時她的BMI僅13.2，已經低於厭食症標準15。
花花因為恐慌症發作，不只是暴瘦，還不斷掉髮，整個人幾乎瘦到剩皮包骨，她也曝光自己的照片，可以看到她穿著泳衣，但整個人骨瘦如柴，甚至可以看到根根肋骨，她也無奈透露，「這時候大約還有33kg，可想而知29kg多可怕」。
▲花花曾經因為恐慌症發作，瘦到整個人皮包骨。（圖／翻攝Flora＊花花臉書）
花花和全家人去北京環球影城時，和國小生女兒合照，但她的腿甚至比女兒還細，整個人看起來非常不健康，也讓她忍不住感嘆：「是的，我還有一堆照片沒有修沒有發」，儘管經過休養後，花花的體重有逐漸恢復，但如今卻爆出住處藏有毒品，令外界震驚不已。
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