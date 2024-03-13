幼兒專責醫師制度沒接住剴剴？兒科醫揭「2情況」有空窗

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然而，近期有評論認為，衛福部所推行的「幼兒專責醫師」制度「漏接」剴剴，但對此台大醫學院院長、兒科權威醫師倪衍玄指出，這起事件最大的問題在於社會局有無轉介這個個案，「如果有轉介，我們可以承接就一定會接住，重點在於需要轉介，沒有這件事怎麼變成幼兒專責醫師沒接住孩子，很奇怪！」
台灣兒科醫學會兒科基層醫療事務委員會主委麥建方則指出，從各項評論與報導可以看出，大家對於兒科專責醫師很有想法，也有不小的期待，但就這次事件來說，「不能責怪衛福部，因為衛福部已經未雨綢繆，可惜晚了一步」，因為幼兒專責醫師是109年開始的試辦計畫，但過程中碰上了新冠肺炎疫情，導致無法如預期進度推行，過程非常辛苦。
麥建方說，以往孩子出生後，會在社政單位登記戶口，這時候就會有社政單位來看著這個孩子，在104年，衛福部保護司發現，高達8成的兒虐事件受害兒童並未案時接種疫苗，因此曾提出關懷未按時接種疫苗兒童的作法，卻被外界誤解為「沒打疫苗就是虐待」，當時引起軒然大波，也因此這次幼兒專責計畫推動過程，每一步都特別謹慎。避免高風險家庭個案「有被貼標籤的感覺」。
面對這次事件爭議，麥建方強調，「說幼兒專責醫師漏接，這樣的講法不全然正確」，自從幼兒專責醫師試辦以來，衛政系統就希望孩子出生後，除了有社政單位看著，還能再多一位醫師保護孩子，2023年全台的收案比例也已經從20%提高到43.1%以上，衛福部長薛瑞元更指示113年之後出生幼兒年收案比例要達到100%。
但麥建方說，收案過程中會發現，「家庭功能良好的家長解釋後樂於被收案，高風險家庭會躲著我們收案」，尤其有兒虐行為的家庭，本身就不願意接觸醫師、也不願意讓社工追蹤的情況，即使指定收案，過程中也不希望讓家長覺得不尊重，所以衛福部與兒科醫學會一直在討論，如何細膩地完成高風險的收案。
「這起案件不是醫師漏接，是制度漏接，因為制度本來就還在試辦階段」，麥建方說，幼兒專責醫師制度本質上是健康促進計劃，補強社會安全網只是其中一個可能目標，即使這個孩子當初有被涵蓋進來，醫師發現異常也不能破門而入、直接去看孩子，最終還是要回歸社服單位共同照護。
麥建方無奈表示，如果因為民眾的誤解，讓很好的計畫胎死腹中，作為醫師也會覺得對不起台灣兒童，希望各界給予衛福部更大的空間、繼續去完善這樣的制度。
不過，麥建方也提到，這位孩子從生父母身邊被帶到中途寄養家庭中，他就沒有定期接種疫苗或健檢，因此失去了接觸與醫師接觸的機會，最近收案過程中也有發現類似情況，曾有一對家長想收養由2名失蹤外勞生下的孩子，但在孩子還沒有戶口的情況下，醫師想收案也無法收案，表示這套立意良善的系統，收案細節確實是需要改進的地方。
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