抵押房也要買00940！分析師驚2萬點　成分股風險高、股息也別想了

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針對00940亂象，分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》詢問時表示，這次00940申購潮就像之前大家瘋搶衛生紙一樣，就怕沒搶到會錯失台股行情參與的好機會，再加上00940設計門檻低，申購價只要1萬元，跟之前ETF至少10萬元起跳顯得親民許多，也讓許多上班族、小資族與年輕人都興起投資熱。
翁偉捷表示，00940熱潮也反映出台北股市的熱絡，但背後要去思考風險與個人理財需求，他能理解大家利用相當程度槓桿，去提高自己的報酬率，這無可厚非，但如果是抵押房子來買還是有點風險，畢竟抵押房子有一定的利率成本，再來還要看ETF配息是否如市場所說，有可能「超越」或「大幅超越」資金成本。
翁偉捷提醒，現在正值台股2萬點高點附近，要避免操作時，沒賺到股價價差或股息，反而增添風險！他指出，不是高點時就不會再漲或賺錢，而是高檔賺錢相對承受的風險就會比較高，尤其台股2萬點，1%的震盪就是200點，再看裡面個股可能震盪10%幅度更大。
因此，翁偉捷強調，投資人不是要關心台股高檔跌多少，而是要關心ETF裡面的成分股會跌多少，因為有可能台股大盤看起來沒什麼跌，但個股波動卻很大，比大盤還要激烈，畢竟多頭不可能永遠延續，中間一旦出現震盪，不要說多頭結束或反轉或空頭，只要大盤有震盪，個股可能跌個2到3成以上都不為過，如此一來就會影響到ETF淨值狀況，到時候價差股息兩頭空！
近來熱門的00939與00940前十大成分股如下：00939持股為聯發科權重6.21%，緯創、大聯大、聯詠、日月光、群創權重5%以上，其他緯穎、欣興、瑞昱、長榮銓重則是3到5%之間。而00940前十大成分股為長榮權重9.2%，聯電、中美晶、神基、漢唐權重3%以上，群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普權重超過2%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。