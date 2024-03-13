融資貸款抵押擠錢砸00940？　網友：這波崩盤會是史詩級壯觀

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不過也因熱度過高，讓元大投信今（13）日稍早罕見的發布新聞稿，除指出目前傳出的募資數字都非正式數字，也提醒投資人要評估自身風險。另有分析師指出，攤開00940的10大持股，雖長榮、聯發科、中美晶、神基與去年相比漲幅1.5倍到2倍，但漲幅恐有限，若超出能力投資怕是賠了夫人又折兵。
而高股息ETF熱潮，讓有網友好奇，「高股息ETF會以什麼方式跌下神壇？」，還是說，高股息ETF就是金融市場永動機，只要早上車就能早退休？貼文一出引發熱議，其他網友紛紛留言表示，如果ETF崩盤代表個股也跌得很慘，ETF崩你各位的持股也崩光了。也有回答「台股從2萬點跌到2千點的時候」、「發現市場上沒有高股息的公司了」、「賺太少，股民抱不住賣掉，跑回去飆股」、「就一直配淨值啊，然後績效比大盤差而已」。
此外，針對大批投資人捧現金買的情況，有網友認為，「以前ETF是求穩定，現在變成飆股一個幫一個抬轎，等到後面沒人了，前面就準備山崩了，不要把0056跟現在這些相比，現在一堆ETF是標準的拿投資者的錢配息，根本不是股利」。更有網友直言，如今一堆人擠錢出來砸ETF，定存、保險歐印（all in）不夠，甚至融資貸款抵押，若這波發生崩盤，「我看會是史詩級的壯觀」。
但也有網友提醒表示，投資總有風險，如果高股息ETF越配越低，就會造成投資人流失，尤其是「當殖利率越來越低，賭博的人被洗掉，但很難下市吧。」，或是「頂多價格跟不上配息，熱度冷卻被其他ETF取代吧」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。