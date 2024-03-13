破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

融資貸款抵押擠錢砸00940？　網友：這波崩盤會是史詩級壯觀

▲台股熱也帶動台股ETF熱潮，而近來高股息ETF元大台灣價值高息（00940）吸引大批投資人買進，甚至傳融資貸款申購情況。（圖／Shutterstock）
▲台股熱也帶動台股ETF熱潮，而近來高股息ETF元大台灣價值高息（00940）吸引大批投資人買進，甚至傳融資貸款申購情況。（圖／Shutterstock）

記者魏妤庭／台北報導

近期從統一台灣高息動能（00939），到這兩日被買爆的元大台灣價值高息（00940），都是屬於高股息、月配息ETF，還沒上市才在申購階段就吸引大批股民搶進，熱潮過高到元大投信罕見發布新聞稿提醒，玉山證更是「投降」宣布停止申購。而如此熱烈買氣引發網友好奇，高股息ETF的永動機是否會有走下神壇的一天？話題一出，正反兩派看法不一。

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00939及00940接連開放募資，低股價及月配息的特性，一張只要1萬5或1萬元，低門檻獲得投資人喜愛，捧著大把現金要買，不僅都是幾十張的在買，甚至有網友笑稱自己買100張是奈米戶，驚嘆「台灣人好有錢」。也有在鄉下分行上班的銀行行員透露有解定存的，也有拿房子權狀要借款，一堆人衝進來要匯款，匯款金額破千萬，形容這是「00940之亂」。

不過也因熱度過高，讓元大投信今（13）日稍早罕見的發布新聞稿，除指出目前傳出的募資數字都非正式數字，也提醒投資人要評估自身風險。另有分析師指出，攤開00940的10大持股，雖長榮、聯發科、中美晶、神基與去年相比漲幅1.5倍到2倍，但漲幅恐有限，若超出能力投資怕是賠了夫人又折兵。

而高股息ETF熱潮，讓有網友好奇，「高股息ETF會以什麼方式跌下神壇？」，還是說，高股息ETF就是金融市場永動機，只要早上車就能早退休？貼文一出引發熱議，其他網友紛紛留言表示，如果ETF崩盤代表個股也跌得很慘，ETF崩你各位的持股也崩光了。也有回答「台股從2萬點跌到2千點的時候」、「發現市場上沒有高股息的公司了」、「賺太少，股民抱不住賣掉，跑回去飆股」、「就一直配淨值啊，然後績效比大盤差而已」。

此外，針對大批投資人捧現金買的情況，有網友認為，「以前ETF是求穩定，現在變成飆股一個幫一個抬轎，等到後面沒人了，前面就準備山崩了，不要把0056跟現在這些相比，現在一堆ETF是標準的拿投資者的錢配息，根本不是股利」。更有網友直言，如今一堆人擠錢出來砸ETF，定存、保險歐印（all in）不夠，甚至融資貸款抵押，若這波發生崩盤，「我看會是史詩級的壯觀」。

但也有網友提醒表示，投資總有風險，如果高股息ETF越配越低，就會造成投資人流失，尤其是「當殖利率越來越低，賭博的人被洗掉，但很難下市吧。」，或是「頂多價格跟不上配息，熱度冷卻被其他ETF取代吧」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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