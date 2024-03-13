付出愛心捐血助人！中油煉製部大林煉油廠號召員眷挽袖解血荒
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠12日，在該廠行政中心前，舉辦中油百萬CC熱情公益捐血活動，大林煉油廠廠長廖本源率先挽袖捐血，有員工、員眷及地方鄉親挽袖捐熱血，有96位捐出162袋，共40500cc的熱血，以行動支持社會公益，為需要的人提供援助。
記者黃守作／高雄報導
中油公司煉製事業部大林煉油廠此一中油百萬CC熱情公益捐血活動，才剛開始便有不少同仁聚集排隊填寫資料、等待捐血的人潮絡繹不絕，而捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事。
煉製事業部大林煉油廠廠廠長廖本源也率先挽袖捐血，並鼓勵員工踴躍參與捐血活動，且向現場的醫護人員致上謝意。
廖本源表示，捐血是對人類健康事業的貢獻、是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極極致，並將持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會貢獻自己的力量。
煉製事業部大林煉油廠行政組經理陳永達，以及同仁與員眷均踴躍投入此一捐血活動，以紓解血荒，希望大家攜手努力共同建造一個更和諧、美好的社會。