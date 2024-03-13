全機大唱「泰勒絲」！飛新加坡班機大延遲 空姐急播歌
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）三月在新加坡的演唱會引起粉絲朝聖，但有粉絲遇到飛機大延誤，空姐竟直接拿起麥克風唱起泰勒絲的歌，還邀請全機大合唱，場面從尷尬到十分歡樂。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，一架從中國飛往新加坡的班機大延誤，許多為了看泰勒絲演唱會的乘客感到相當焦躁，此時空姐突然用機上廣播唱起了泰勒絲的經典名曲《Love Story》，讓乘客不由得一起唱了起來，氣氛突然變得十分熱絡。
拍攝影片的網友來自江蘇無錫，他表示，當天要搭機去新加坡看泰勒絲的演唱會，沒想到班機延誤了，有一些旅客等得不開心，機上的空姐就提議唱歌給大家聽，補償一下大家。
網友提到，空姐播放音樂以後，機上的大家突然都興奮了起來，因為她要唱的是泰勒絲的經典名曲《Love Story》，「這台飛機超過一半的人都是要去新加坡看泰勒絲演唱會的！」
從影片中可以看見，空姐用機上廣播表示，「我就唱一點點就好了，會唱的朋友就一起來吧！」「我有點緊張啊，在發抖了！」旅客們見她相當緊張，還出聲鼓勵，「不用緊張！歌詞我們通通都會！」
其他乘客也錄下大家一起唱歌的奇景，場面一片和樂融融。泰勒絲的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站在三月初連開六場，一路開唱到3月9日，為新加坡帶來巨大的觀光利益。