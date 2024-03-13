高雄智慧城市展聚焦淨零永續科技　業者秀展出亮點

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其中，「中華電信」展示智慧醫療海外解決方案，以科技力賦能共創智慧醫療服務生態系，透過自身資通訊技術與資源，整合國內優質醫療物聯網設備，提供「智慧病房」與「遠距醫療」解決方案，並與國內醫院夥伴合作推廣海外智慧醫療應用，建構「以醫帶產、以產助醫」互利共榮的生態圈，打造智慧病房降低醫護人員工作負載，並以遠距醫療提供在地就醫診療服務，弭平城鄉醫療資源不均，實現醫療平權新世界。
「遠傳電信」亮相全球首創最新智慧管理系統，結合AI智慧灑水有效防污減塵，透過自行開發的Smart Air智慧空品管理平台，結合空品感測器物聯網及AI智慧判煙與智慧灑水功能，並提供可視化圖表和即時警報，協助政府公部門即時監控空氣品質、迅速應對緊急狀況，更進一步運用大數據分析制定空品改善策略，以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術提供完整智慧空品解決方案，打造健康宜居智慧城市。「宏碁智通」也展示多元支付充電一體機產品，該產品多元支付合而為一、一體成型，集人性化科技、時尚及環保於一身。
「亞旭電腦」推出首座搭載開放式數據庫的5G智慧動物園，以及創新5G沉浸式異地共演互動展演，與世界共享文化饗宴零距離。業者整合5G混搭的商用網路和私有網路，首發壽山動物園為5G智慧動物園實驗場域，於園區提供多項科技體驗。另與藝術家江賢二合作《走進江賢二 - 5G沉浸式光影交響三部曲》，舞者在駁二演出以空間定位資訊轉換為點雲舞者呈像，即時同步至衛武營都會公園Q棟沉浸展演會場，作整合互動展演。
「中保科技公司」展示高雄市政府亞洲新灣園區整合方案為全台首創完整AI智慧數位化整合運用管理平台，包括AI海陸空智慧交通、環保AI科技執法、UAV雲端無人機、智慧船舶、智慧路邊停車管理平台、智慧工地、ESG智慧建築、智慧醫療照護等。
全球AI現地型地震預警與結構安全監測領航者「衛波科技」提供地震前地震預警，地震中智慧減災措施及物聯網，地震後結構安全監測服務。「鴻海」則以生成式AI CityGPT平台打造多元「城市智慧大腦服務」模型，讓來賓體驗未來互動式AI城市生活服務。應用包含電巴，交通、生活、娛樂等需求。
另外，環保減碳類方面，「中鋼」展示推動環保改善工程方案，採用先進工程技術新建煤礦封閉式建築，總計畫經費112.4億元，長735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋規模。完工後整體防制粒狀物效率將提高至98%，減少粒狀物排放31.6公噸/年。「中油」聚焦綠能應用，展示未來氫能藍圖光雕展示投影模型及產氫輸送氫用氫未來發展藍圖產品。
「茂登碳中和環保公司」展示永續環境整合服務，協助廠商降低能資源耗用與溫室氣體排放，提升產業生產效率與競爭力本公司整合一系列服務包含「節能減碳技 術輔導與諮詢」、「碳盤查輔導」、「產品碳足跡 ESCO節能量測」、「森 林碳匯諮詢」、「碳交易諮詢」及「偵測器設備規劃」等多項服務。