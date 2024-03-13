中國國台辦稱「絕不承諾放棄使用武力」！重啟旅遊要台灣撤除障礙

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談到金門翻船案，陳斌華表示人命關天，「台灣方面粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，但事發至今，家屬連一句道歉都等不到」，呼籲民進黨當局正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，如此一來善後協商才能重啟。
陳斌華重申，「海峽兩岸都是中國的領土，沒有所謂的國際水域一說」，批評民進黨配合外部勢力炒作，是「倚外謀獨」害台無底線。對於國防部長邱國正稱因兩岸局勢嚴峻睡不好，陳斌華表示民進黨當局配合美國搞所謂軍事訓練計劃，「把台灣同胞綁上『台獨』戰車、裹挾台灣年輕人當『炮灰』」，美國挺台實是害毀台，「以武謀獨」、「倚外謀獨」只會讓台灣兵兇戰危，自取滅亡。
而對於鍾明軒赴中旅遊一事，陳斌華則表示「百聞不如一見」，呼籲台灣年輕人「親身來大陸走走看看，找出答案」。陳斌華強調中國與台獨勢力所說的不一樣，「高鐵有靠背，民眾不僅吃得起茶葉蛋和榨菜，日子過得還挺好」，就像鍾明軒說的 「東西好吃、城市發達、人蠻熱心」。
陳斌華還談到兩岸重啟旅遊與ECFA相關議題，稱要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，中國會繼續致力於兩岸人員往來正常化、各領域交流合作常態化。陳斌華強調，民進黨政府沒有解除對台灣民眾「來大陸團隊遊的禁令，製造『綠色恐怖』，導致很多台灣同胞想來大陸但又不能來、不敢來」，呼籲民進黨盡快撤除各種人為障礙，停止一切對兩岸人員往來和交流的阻擋和打壓。
陳斌華是兩岸簽署ECFA，本意為了推動兩岸貿易自由化，「但由於眾所周知的原因，服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中止」，陳斌華稱中國並未要求雙方早收產品在數量、貿易額等方面對等，「說白了就是大陸讓著台灣」。