鳥山明生前願望！動畫《Sand Land》3/20上線　給粉絲的最後禮物

日本傳奇漫畫家鳥山明創作出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品，但在今年3月1日因急性硬腦膜下血腫離世，享壽68歲，消息讓大批動漫迷不捨落淚，各國名人紛紛哀悼。而鳥山明生前最想看到的動畫作品《Sand Land: The Series》，也確定將於3月20日正式於Disney+上線。
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《Sand Land: The Series》改編自鳥山明短篇作品「沙漠大冒險」，劇情內容講述一個一個水源幾乎枯竭的國度，僅存的少量水源卻被一位貪婪的國王所掌控，民眾厭倦國王的獨斷統治，而保安官拉歐也決心挺身而出，並向沙之國的惡魔尋求幫助，就此展開一場尋找「夢幻之泉」的大冒險。
《Sand Land: The Series》故事一共有13集，故事建立在 2023 年電影《沙漠大冒險》的宇宙觀，鳥山明所創作超受歡迎的經典角色，包括惡魔之子貝爾傑布、妖怪西夫、及保安官拉歐也都將回歸影集與觀眾見面。
而《Sand Land: The Series》作品聲優陣容部分，由田村睦心為惡魔王子貝爾傑布獻聲配音，山路和弘聲演拉歐的配音長（本名長島茂）配音演出妖怪西夫；鶴岡聰配音演出亞雷將軍；飛田展男則配音演出傑烏大將軍。《Sand Land: The Series》由横嶋俊久執導、森迅史擔任編劇。事實上鳥山明生前最大願望就是想看自己的作品《Sand Land》（沙漠大冒險）被改編成動畫片，本作也可視為鳥山明留給粉絲的禮物。