上銬是集體創傷！兒盟內部信曝　喊話社工「同舟共濟、有難同當」

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兒盟也說明，在接獲兒童不幸訊息後，即成立危機小組，進行相關的檢討措施，也同步處理後續事宜及被害家屬的連繫與協助。當第一次檢方要求傳喚社工以證人身分出庭應訊後，2月5日兒盟即為社工尋求律師的協助與諮詢，瞭解接下來可能面臨的司法程序，也設法連结各種資源，為社工盡力提供支持與陪伴。
兒盟表示，案件在媒體曝光的當天，當事社工的個資在網路上被肉搜、公布，社工的安危已備受威脅，兒盟立即啟動社工人身安全防護計畫，以確保社工人身安全，並避免網路社群上對社工的謾罵、撻伐。昨日警方進機構搜索後，當警方告知兒盟，當事社工可能由證人轉列被告，兒盟立即正式委托律師協助社工所有的司法程序，在警方訊問當事社工的過程中，分別有直屬督導、主管、本會法務人員及委任律師全程陪同，不可能讓兒盟的同仁一個人獨自面對。
此外說明，對於昨晚，當事社工在警局結束訊問，被上銬走出警局的那一刻，兒盟及所有的社工震驚、心碎、悲憤難抑。對於上銬的合法性及比例原則，感謝各界的發聲支援，這一幕，也是全台社工人集體創傷的開始。許多夥伴關切，為何在鏡頭前，當事社工是獨自一人步出警局被移送地檢署？兒盟想讓社工夥伴們知道的是，都和社工在一起，社工從警局現場被移送至地檢署的過程中，有5位同仁在旁陪同，提供社工支持，由於現場媒體記者眾多，兒盟同仁無法緊捱著社工身邊，陪同的同仁就在現場，只是沒有入鏡。
兒盟指出，當事社工抵達地檢署接受複訊，到交保這段期間，本會派多位同仁，留在地檢署陪伴社工。社工接受檢方複訊的過程中，也有委任律師陪同，對於同樣備受煎熬的社工家屬，提供家屬陪伴及往返地檢署的交通接送。當晚，為當事社工籌措並支付了保證金，社工終於可以交保。
兒盟提到，手銬與社工的應訊，牽動社會大眾的心，面對如此沉重的創傷事件，目前社工已處於極大的煎熬與壓力中，兒盟的員工協助方案，事發數個月來，已持續提供當事社工所需的心理諮商，至今未輟、面對如此巨大的集體創傷，已集結內外部諮商人力，規劃並進行心理減壓團體，即日起提供內部同仁debriefing，並結合外部结商資源，提供兒盟同仁個別諮商。
最後兒盟表示，對於後續社工在司法的程序，不論是證人或被告的身分，兒盟已經組成律師團，依著每位社工，都協助應訊、謹慎應對，不能倒下因為風雨未歇，必須要堅強，因為自己的同仁要自己顧，不為什麼，「只因我們同在一艘船上，必須同舟共濟，有難同當。」