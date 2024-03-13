育嬰假有望以「日」請領！勞動部擬小規模試辦、最低5天為單位

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但民間團體仍持續爭取更為彈性的育嬰留停制度，盼讓家長能以「日」或「小時」彈性請領，兼顧工作和育兒。
勞動部勞動條件及就業平等司今天表示，勞動部日前已邀集部分公部門附屬機構，及私部門工商團體代表，正在研擬彈性育嬰留停小規模試辦計畫，將以最低5天或7天為最小請領單位，目前仍在草案階段，待計畫訂定完成，有意參與的雇主，可選擇特定部門，或限定哪類員工參與試辦，並給予事業單位「煞車機制」，若實際運作困難，影響營運，事業單位可以喊停，原則上試辦期間為期半年。
現行法規規定，育嬰留職津貼給付自育嬰留職停薪日起至期滿止，並按月於期初發給，未滿1個月者，以1個月計算。
勞動條件及就業平等司提到，該試辦計畫，沒有強制性，也會在現行育嬰留停制度下執行，後續會跟相關單位討論育嬰留停津貼發放等流程及細節，避免畸零天數發放津貼，會有不成比例的問題，並希望在年底前能執行試辦計畫，後續將觀察執行成效。
另外，考量台灣產業類別眾多，勞動部也期望屆時參與試辦的事業單位，可以涵蓋各種職類及職位，不只是單一職類的勞工，特別要囊括第一線的業務、服務、輪班人員，才能真正了解實施狀況或困難，有利於計畫試辦成效的收集。