台股面臨2大風險！想投資ETF 國泰金投資長籲掌握4大原則
台股一度登上2萬點新高，投資人更掀起ETF搶購潮，對於台股是否已過熱？國泰金投資長程淑芬今（13）日表示，從流動性來看尚無問題，重點在於股價評比是否反應過頭，尤其是當沖比例太高及被動式投資盛行，大量資金集中投入在某些個股，「投資要賺用功的錢」，可關注長期穩健的價值型股票，好好挑選公司，回歸基本面較好。至於ETF該怎麼挑選？她建議掌握4大原則，留意持股集中度、成分股的成交量與市值、基本面與未來前景等4大面向。
記者顏真真／台北報導
就台股來看，程淑芬認為，目前不論是總經或流動性都沒有太大問題，但要注意當沖比例高及被動投資盛行這2大風險，主要大量資金投入類似的個股，導致成也是它、敗也是它，大家應投資而不是投機，投機的成本很高，因此，她再次呼籲「投資要賺用功的錢」，慎選長期穩健的價值型股票。
對於國內ETF熱潮，程淑芬也提醒，投資人掌握4大原則，第一，如果投資的ETF是大型股、ESG或高配息等，屬於穩健型的公司，大概需要擔心的是，太多的錢投入會把股價越拱越高；第二，投資人要看一下ETF的集中度；第三，檢視ETF一半以上的成分股，成交量、總市值大不大；第四，ETF成分股的股價，是否容易受到事件大幅波動。