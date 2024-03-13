綠又對民主基金會出手「架空」？傳韓國瑜不排除拒接董事長
台灣民主基金會董事長依例由立法院長韓國瑜兼任，外界屢傳民進黨「卡韓」，近日傳出，上週基金會公告變更新董事名單時，卻未依照組織章程以新國會藍綠白「政黨席次比例」調整，民進黨人馬硬是比國民黨多了1席，遭外界解讀要「架空」韓國瑜，雖然韓國瑜早已屬意找外交重量級學者出任執行長人選，但也已不排除因此憤而拒接基金會董事長職務。
記者林怡昕／台北報導
根據民主基金會組織章程相關規定，該會董事會由董事13至17人組成，任期3年，董事席次一半以上為政黨代表，以不分區政黨得票5％以上之各政黨，依其立法院席次比例分配，但每政黨至少1席。
傳出上週基金會公告變更新董事名單時，卻未依照組織章程以新國會藍綠白「政黨席次比例」調整，民進黨自行變更董事名單，改為國民黨4席、民進黨5席及民眾黨1席，已明顯違反基金會組織章程規定，不過目前官網政黨比例部分中，民進黨中的羅致政已經消失，董事人數減為15席。
據報導，此舉引發藍營不滿，儘管韓國瑜近日要延攬現年51歲的政大外交系教授兼國際事務學院副院長盧業中，出任基金會新執行長一職，面對綠營動作頻頻下，韓國瑜已作好隨時拒接民主基金會董座的準備。