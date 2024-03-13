孫藝真妝容大翻車！產後難得露面 蒼白臉色藏不住疲倦感
42歲韓星孫藝真拍《愛的迫降》跟男主角玄彬結緣，結婚2年育有1歲多的兒子，孫藝真產後非但身材維持得像輕盈少女，臉上還常常洋溢幸福的笑容，渾身散發女神光環，不過今（13）日孫藝真首次在韓國出席公開活動，難得妝容大翻車，粉底比脖子白了1階，眼睛有濃濃的疲倦感。
記者羅凌筠／綜合報導
孫藝真產後一向很少露面，變成一個偶爾曬兒子的幸福媽咪，神隱期間只接廣告、巴黎時裝周等零星活動，不過孫藝真這次為了品牌VALENTINO復出，她身穿胸前鏤空的白色洋裝，在鏡頭前大秀修長美腿，曼妙的身材前凸後翹，搶眼的是，孫藝真妝容太過蒼白，難掩新手媽咪的疲態，眉眼彎彎的招牌笑容倒是沒變，給人一股療癒感。
孫藝真跟玄彬2018年合作電影《極智對決》，當時尚未交往，直到2019年2度合作電視劇《愛的迫降》後擦出愛火，2021年被拍到打高爾夫球約會，他們才承認戀情，後於2022年3月舉辦婚禮，兒子同年11月出生，孫藝真在劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》講過一句至理名言，「現在的愛情就是初戀」，她與玄彬向來都是韓國最受歡迎的國民夫妻之一。
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