舊iPhone升iOS17.4要三思！3年前舊機續航大減 蘋果關降級無退路
蘋果上週推送iOS 17.4最新的作業系統，YouTube頻道iAppleBytes進行續航力的測試，測試結果發現多數舊款機型續航力或多或少有提升，但2021年開賣的iPhone 13卻在更新後，出現續航力大幅減退的情形，且下降了55分鐘之多，讓不少人卻步，但如果已經升級的人可能已經沒有後路了，因為蘋果已經關閉iOS 17.3.1的認證，意味著無法降級，只能再等等新版本能否進行改善。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone目前最新作業系統為iOS 17.4，針對iPhone 15用戶可以直接在「電池」欄位內查看「電池循環次數」，且Podcast加入了「逐字稿」功能。YouTube頻道iAppleBytes之前用6款iPhone進行iOS 17.4的續航力實測，測出來的數據可以發現，iPhone SE (2020)、XR、11續航力差異不大，較iOS 17.3.1版本增加3~4分鐘，而iPhone 12一口氣增加22分鐘，反倒是iPhone 13衰退了55分鐘，讓舊代用戶不敢升級。
如果是iPhone 13的用戶想升級可能需要三思一下，因為沒有後悔藥可以吃，蘋果已經關閉了上一代版本iOS 17.3.1的IPSW檔案下載，IPSW 檔案包含了 iOS 裝置進行升級或降級的韌體資料，如果關閉認證意味無法回復舊版本。
蘋果會這麼快速的關閉上一代版本，應該是為了預防用戶「越獄」，只要是越獄，就能突破iOS的限制，完成更多的事。如果iPhone 13用戶擔心升級後電量大減的話，建議等系統穩定或是下一個版本推出後再進行更新。