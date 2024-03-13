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擴大綠電投資！鴻海攜手旭智　設綠能資產合資企業「規模307億」

▲鴻海科技集團宣布與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司並發起設立綠能開發。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技集團宣布與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司並發起設立綠能開發。（圖／鴻海提供）

記者林莞茜／綜合報導

鴻海科技集團今（13）日宣布，與專注新能源發電與清潔能源應用領域的投資管理機構「旭智資本」簽署協議，合資成立綠能資產管理公司並擬發起設立綠能開發基金，共同拓展中國大陸綠能業務，透過直接投資綠電產業協助集團永續發展，並藉此獲得綠電權益，加速鴻海帶領供應鏈邁向淨零，同時創造穩定的投資收益。

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未來鴻海將運用旭智資本在全球能源開發領域多年的投資及運營經驗，雙方合資設立資本總額人民幣20億元的綠能資產投資公司，瞄準綠色發電項目，最終目標每年取得20億kWh綠電權益，相當於台灣49萬戶家庭用電需求。雙方並規劃發起設立目標規模人民幣70億元的綠能開發基金，攜手布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億kWh綠電權益，透過此兩項合作案，加速邁向淨零轉型以及環境的永續發展。

鴻海於2020年宣布響應CA100+，目標在2050年達到淨零排放，同時集團也設下2030年要採用50%的綠電，作為邁向淨零的重要里程碑。鴻海於2023年4月正式通過科學碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）目標驗證後，後續依循1.5℃升溫路徑設定科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）逐步邁進，在符合國際倡議的減量目標與機制下，針對集團運營邊界內的範疇一和範疇二的溫室氣體排放，採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段來降低溫室氣體排放量。去年度，鴻海集團大幅提升綠電採用，比例超過百分之四十，已較原先目標超前達成。

鴻海也深刻了解要達到環境永續，就必須善用集團在產業的領導地位，帶領供應鏈同步前進，然而如何取得綠電卻是整個供應鏈最大的挑戰。因此去年度鴻海率產業之先，在台灣推出綠能投資平台，提供鴻海本身以及上游供應鏈可以投資並取得綠電來源的途徑，也廣受合作夥伴好評。

本次鴻海擴大應用區域，在中國大陸成立綠能資產投資公司，同時擬發起設立綠能開發基金，積極展開向綠色能源的大規模投資，規模之大、步伐之快，不僅是鴻海在淨零路徑上的另一項具體行動，更是對2050年淨零永續目標的堅定承諾。

面對全球氣候變遷及能源可持續性的迫切挑戰，鴻海深刻認識到在全球科技產業鏈中，實現淨零目標所應承擔的關鍵角色，並以此為引領，勇敢邁向更綠色環保的未來。透過加強自建太陽能、擴大綠電採購、大力投資再生能源領域，鴻海科技集團將致力於實現永續能源目標，推動生產和運營過程的低碳化，為實現淨零目標提供明確的路徑方向。

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