擴大綠電投資！鴻海攜手旭智　設綠能資產合資企業「規模307億」

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鴻海於2020年宣布響應CA100+，目標在2050年達到淨零排放，同時集團也設下2030年要採用50%的綠電，作為邁向淨零的重要里程碑。鴻海於2023年4月正式通過科學碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）目標驗證後，後續依循1.5℃升溫路徑設定科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）逐步邁進，在符合國際倡議的減量目標與機制下，針對集團運營邊界內的範疇一和範疇二的溫室氣體排放，採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段來降低溫室氣體排放量。去年度，鴻海集團大幅提升綠電採用，比例超過百分之四十，已較原先目標超前達成。
鴻海也深刻了解要達到環境永續，就必須善用集團在產業的領導地位，帶領供應鏈同步前進，然而如何取得綠電卻是整個供應鏈最大的挑戰。因此去年度鴻海率產業之先，在台灣推出綠能投資平台，提供鴻海本身以及上游供應鏈可以投資並取得綠電來源的途徑，也廣受合作夥伴好評。
本次鴻海擴大應用區域，在中國大陸成立綠能資產投資公司，同時擬發起設立綠能開發基金，積極展開向綠色能源的大規模投資，規模之大、步伐之快，不僅是鴻海在淨零路徑上的另一項具體行動，更是對2050年淨零永續目標的堅定承諾。
面對全球氣候變遷及能源可持續性的迫切挑戰，鴻海深刻認識到在全球科技產業鏈中，實現淨零目標所應承擔的關鍵角色，並以此為引領，勇敢邁向更綠色環保的未來。透過加強自建太陽能、擴大綠電採購、大力投資再生能源領域，鴻海科技集團將致力於實現永續能源目標，推動生產和運營過程的低碳化，為實現淨零目標提供明確的路徑方向。