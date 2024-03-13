自由車環台賽／刺激！「黃衫保衛戰」5人僅10秒差距 明決戰高雄
2024年國際自由車環台公路大賽今進入第4站南投縣站的最長一役，在經過終點前16公里左右的1級登山點形成激烈大亂鬥後，中華隊「濠小子」杜志濠也一度領跑下，最終由泰國盧賈伊澳洲25歲車手Carter Bettles以3小時55分39秒奪下單站冠軍，總冠軍黃衫也改由西班牙柯恩製藥西班牙24歲車手Ivan Cobo拿下，喜迎職業生涯首件黃衫，但黃衫前5人之間僅10秒差距，14日高雄站的衝刺減秒也將特別激烈，Cobb說：「我知道，明天將是非常緊張的黃衫保衛戰。」
記者路皓惟/南投報導
本站鳴槍起跑後，早早在開賽僅5公里就出現8人集團，為的就是競爭在15.7公里設於集集風車花園的第1個衝刺點，最終由費爾南德斯(Miguel Ángel Fernández，西班牙柯恩製藥)搶下第1個衝刺點後就被大集團吞沒。
但隨即在入山後於又拉出一波6人領先集團，但6人集團在29.6公里第一個登山點前就被吞沒，最終依舊由登山王紅點衫德邦斯(Antoine Debons，義大利科勒泰)率先搶下第2級登山點；接著先是3名車手突圍再加上後2名車手形成5人領先集團，一度領先差距拉大到4分鐘之外，成功吞下第2個衝刺點，突圍小組一路領先超過90公里後，主集團才不疾不徐在終點前31公里左右才吞下領先集團。
主集團在入山後由西班牙車手Ivan Cobo一人突圍而出，成功率先搶下玄奘寺的1級登山點；在終點前，再形成16人集團，最後又有4人突圍，最終形成分批衝刺終點，最終由Bettles率先壓線奪下單站冠軍；有趣的是，Bettles在隊內原本屬登山型車手，他開心的說：「不敢相信，這真是太不可思議了，我原本在逃脫的4人中，最後雖然被追回，我保留了一點體力後，再做最後的衝刺。」
總冠軍黃衫今也改由24歲的西班牙車手Cobo拿下，他開心的說：「這是我職業生涯首度穿上黃衫，真是超級開心，謝謝隊友做工來保護我，去年柯恩製藥也有參加環台賽，但成績並不理想，希望今年有好成績。」
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