足球／班奇閃電進球創歷史！台中FUTURO1:3遭逆轉 結束亞協盃之旅
亞協盃（AFC CUP）台中FUTURO今（13）日與吉爾吉斯的阿布迪什俱樂部展開第二回合較量，即便班奇（Benchy Estama）開賽2分鐘閃電進球，但下半場台中FUTURO防線潰敗，被對手連進3球，最終台中FUTURO1：3不敵阿布迪什俱樂部，兩回合總比分1：8敗陣。
記者路皓惟/綜合報導
比賽初段，台中FUTURO展現出強烈的進攻欲望，高山薰精準的地面傳中找到班奇，後者推射破網，幫助台中FUTURO快速取得1比0的領先，之後雙方均有數次破門機會，但均未能轉化為進球，台中FUTURO帶著1球領先進入半場休息。
下半場比賽局勢180度大轉變，阿布迪什俱樂部發起猛烈的反攻，第61分鐘，Farkhat Musabekov憑藉一記精準的頭槌攻破了台中FUTURO的大門，隨後第63分鐘，Magamed Uzdenov自由球直接破門，將比分反超，接著Nurlanbek Sarykbaev再下一城，將比分擴大到3：1。
台中FUTURO在比賽即將結束前曾經有機會追回1球，但許恆賓門前射門偏出，可惜沒能把握住機會，隨著比賽結束的哨音想起，台中FUTURO以1：3敗北，告別了本屆亞協盃。
儘管結果令人遺憾，但班奇開賽2分鐘的進球，為台灣足球在亞協盃賽場上留下了歷史性的一刻，成為台灣第一支在亞協盃淘汰賽階段進球的球隊。
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